La planète des singes qui s’ennuient

La technologie derrière les NFT, ou jetons non fongibles, n’a pas beaucoup changé depuis le développement de la norme ERC-721 – le cadre de codage sur lequel sont construits les objets de collection cryptographiques les plus populaires.

En effet, jusqu’en 2021, les NFT étaient principalement une curiosité de niche pour les passionnés de crypto. Même avec la montée des CryptoKitties en 2017, les NFT n’ont pas immédiatement évoqué de points de référence culturels ou esthétiques au-delà de l’écosystème crypto au sens large, bien qu’ils soient devenus un blocage médiatique.

Cet article est extrait de The Node, le résumé quotidien de CoinDesk des histoires les plus cruciales de l’actualité blockchain et crypto. Vous pouvez vous abonner pour obtenir l’intégralité bulletin ici.

Avec le succès de Bored Ape Yacht Club – la collection d’images brutes, caricaturales et sur le thème des singes qui a donné naissance à un empire médiatique en plein essor au cours de la dernière année – cette dynamique a commencé à changer.

Lorsque l’artiste numérique Beeple a contribué à lancer la manie actuelle autour des NFT l’hiver dernier, la plupart des NFT populaires sur des marchés comme Nifty Gateway et SuperRare ont fait signe au lexique standard des mèmes cryptographiques : bitcoins, fusées, « taureaux » et Pepe the Frog. Les choses ont commencé à changer lorsque CryptoPunks a commencé à apparaître sur des panneaux d’affichage physiques à travers l’Amérique et chez Christie’s.

Nous sommes maintenant dans ce que vous pourriez appeler « l’ère du club de yacht Bored Ape » de l’histoire de l’art NFT. Le succès de BAYC a donné naissance à d’autres collections NFT « 10k » sur le thème des animaux (ainsi nommées pour leur offre limitée de 10 000 images générées de manière procédurale), qui ont repris la formule et l’ont suivie ; Lazy Lions, Cool Cats, Pudgy Penguins et Doge Pound sont quelques-uns des projets les plus coûteux dans cette veine.

Visuellement, ils sont tous étonnamment similaires : des portraits de trois quarts, des épaules vers le haut. Ils servent souvent de photos de profil de style portrait sur les sites de médias sociaux.

Post Malone, Jimmy Fallon, Lil Bab et Steph Curry sont parmi les propriétaires de singes les plus en vue d’aujourd’hui, grâce à des programmes intelligents de sensibilisation des célébrités de plateformes crypto comme MoonPay.

Le week-end dernier, le rappeur Future a acheté un Bored Ape (également via MoonPay) et s’est vu offrir un « Doodle » NFT par l’un des fondateurs de la collection. Il a même laissé tomber un tweet pour l’accompagner: « WAGMI », ou nous allons tous le faire, un cri de ralliement crypto commun.

WAGMI pic.twitter.com/INvwUeMw9W – FUTURE/FREEBANDZ (@1future) 28 novembre 2021

Pour l’instant, c’est ce que sont les NFT, culturellement. Les consommateurs grand public ayant une connaissance périphérique des NFT ne pensent pas aux expériences d’art génératif de Folia, ou à la collection d’art numérique relativement diversifiée de Hic et Nunc, ou même à Meebits, le projet 3D NFT des créateurs de CryptoPunks qui riffs sur le minimalisme numérique. Les singes ennuyés, avec leur similitude esthétique écrasante et leur aspect communautaire très important, sont le modèle, comme ils l’ont été pendant la majeure partie de cette année.

Bien sûr, il y a de nombreuses raisons de douter que BAYC restera au top. Le marché de la crypto a tendance à évoluer par cycles ; si tout se bloque soudainement, de nouveaux paradigmes NFT peuvent émerger.

Lire la suite: CryptoPunks se faire punk | Avis

Il y a aussi le fait que les NFT de style Bored Ape sont presque universellement peu attrayants à regarder (Lazy Lions, en particulier – Cool Cats obtient un laissez-passer, je pense qu’ils sont plutôt gentils). Une collection dérivée de Bored Ape appelée Mutant Ape Yacht Club pousse ces visuels étranges à un extrême grotesque. C’est comme s’ils vous défiaient de vous moquer d’eux, de vous demander comment quelqu’un pourrait dépenser autant pour ces images.

Le cadeau de Noël de ma fille est sécurisé ! pic.twitter.com/7UQEXjz43g – Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) 23 novembre 2021

Le fait que le modèle BAYC ait créé un réel impact culturel au-delà de la cryptographie est la raison pour laquelle il connaît un immense succès, et il aura toujours une place dans le canon pour cette raison. Mais il n’y a aucune raison qu’il doive continuer à dominer à l’exclusion de tout le reste.