la planète naine a une croûte riche en glace

16/08/2021 à 12:44 CEST

Les résultats d’une nouvelle étude menée par des chercheurs du Planetary Science Institute aux États-Unis confirment que la croûte externe de Cérès est riche en glace : la glace a survécu dans la sous-surface peu profonde de la planète naine pendant environ 20 millions d’années depuis sa formation. du cratère Occator.

Justement, des anomalies dans la répartition de l’hydrogène dans ce cratère ont révélé la présence d’une croûte de glace sur la planète Cérès. En tant que monde océanique, Cérès pourrait être habitable et, par conséquent, c’est une cible attrayante pour de futures missions. La recherche a récemment été publiée dans la revue Geophysical Research Letters.

L’étrange planète naine

Cérès Il est considéré comme le plus grand objet astronomique de la ceinture d’astéroïdes, une région du système solaire située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Découvert le 1er janvier 1801, il a un diamètre de 945 kilomètres et un rayon de 473 kilomètres. Ses conditions et sa localisation rendent impossible son observation à l’œil nu depuis la Terre, à l’exception de certaines occasions très spéciales.

A l’intérieur, Cérès aurait un noyau rocheux et une calotte glaciaire : les astronomes pensent que sous cette couche gelée se trouve un océan. Pendant ce temps, sa surface est composée d’une combinaison de glace et de multiples minéraux hydratés. Ont été détectés émissions de vapeur d’eau dans différents quartiers de Cérès.

Cérès est un planète naine Selon un ensemble de caractéristiques définies par l’Union astronomique internationale (UAI) en 2006, à partir de laquelle Pluton a cessé d’être considérée comme une planète à classer comme planète naine et Cérès, anciennement définie comme un astéroïde, est passée à la catégorie planète naine.

Une planète naine a une masse suffisante pour que sa propre gravité surpasse la force d’un corps rigide, réalisant ainsi un équilibre hydrostatique et ayant une forme presque sphérique. De plus, ce n’est pas un satellite d’une planète ou d’un autre corps et partage le voisinage de la zone qu’il orbite avec d’autres objets.

Sujet connexe : Ils trouvent de l’eau sur Cérès, la planète naine située entre Mars et Jupiter.

Une étoile unique qui pourrait être habitable

Selon un communiqué, les données fournies par le détecteur de rayons gamma et de neutrons (GRaND), qui se trouve à bord du vaisseau spatial Dawn de la NASA, confirment la présence de glace sur la croûte de Cérès. C’est cet instrument qui a détecté les fortes concentrations d’hydrogène à la surface d’Occator, un immense jeune cratère d’un diamètre de 92 kilomètres, équivalent à près de 10 % du diamètre total de la planète naine.

Les scientifiques ont expliqué que les similitudes entre la distribution globale de l’hydrogène et le schéma observé dans les grands cratères leur permettent de conclure que les processus d’impacts subis par Cérès, nombreux et puissants selon la zone dans laquelle il se trouve, ont amené la glace à son endroit. surface, même dans autres parties de la planète naine.

La découverte réaffirme que Cérès est une étoile avec des caractéristiques particulières en son genre : sur la mystérieuse planète naine, la glace se sépare de la roche pour former une couche externe glacée et un océan situé en dessous. Cependant, de nombreux corps plus petits et riches en eau peuvent avoir des conditions similaires.

Sur cette base, les spécialistes pensent que les découvertes faites à Cérès pourraient avoir des implications dans l’étude de la évolution des corps gelés avec des caractéristiques similaires. Dans le même sens, l’existence de glace dans la croûte de Cérès indique qu’elle pourrait être habitable, même si ce sera l’objectif de futures recherches pour en déterminer les conditions : la planète naine sera-t-elle le point stratégique des futures missions entreprises par le grand puissances spatiales ?

Référence

Reconstitution de la glace d’eau de surface proche et de surface par des impacts sur la croûte volatile et riche de Cérès : observations par le rayon gamma et le détecteur de neutrons de Dawn. TH Prettyman et al. Lettres de recherche géophysique (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1029/2021GL094223

photo: la planète naine Cérès, qui pourrait être la cible de prochaines missions spatiales. Crédit : NASA / Jet Propulsion Laboratory.

Vidéo: Institut des sciences planétaires sur YouTube.