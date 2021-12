La planète n’est pas un dépotoir

— de OtherWords

Dans un monde bouché et étouffé par une surdose massive de déchets plastiques, vous serez réconforté d’apprendre que les gouvernements et les industries s’associent pour répondre avec force à cette crise planétaire.

Malheureusement, leur réponse a été de s’engager dans une course mondiale pour fabriquer plus de produits en plastique – et de forcer les pays pauvres à devenir des dépotoirs pour les déchets plastiques.

À la tête de cette gourmandise kafkaïenne se trouvent des pilleurs et des pollueurs infâmes comme Exxon Mobil, Chevron, Shell et d’autres profiteurs de la pétrochimie. Alors que les bénéfices des combustibles fossiles s’effondrent, les géants se précipitent pour convertir une plus grande partie de leur offre excédentaire de pétrole en plastique.

Mais où envoyer les volumes monstrueux de déchets qui en résulteront ? Le principal groupe de lobbyistes de l’industrie, l’American Chemistry Council, a regardé autour de lui l’année dernière et a soudainement crié : « Eurêka, il y a l’Afrique !

En particulier, ils ciblent le Kenya pour qu’il devienne « une plaque tournante du plastique » pour le commerce mondial des déchets. Cependant, les Kenyans ont une communauté influente de militants écologistes qui ont promulgué certaines des interdictions les plus strictes au monde contre la pollution plastique.

Pour contourner cette opposition locale gênante, les dumpers recourent à un vieux jeu de pouvoir corporatif : le « libre-échange ». Leurs lobbyistes font pression pour un accord commercial autocratique qui interdirait aux autorités kenyanes d’adopter leurs propres lois ou règles qui interfèrent avec le commerce des déchets plastiques.

Essayant de cacher leur laideur, les profiteurs de plastique ont créé un groupe de communication appelé « Alliance to End Public Waste ». Mais — bonjour — ce ne sont pas des déchets « publics ». Exxon et d’autres bailleurs de fonds de l’alliance fabriquent, promeuvent et profitent des montagnes de déchets destructeurs qu’ils exigent maintenant que nous nettoyions.

Le vrai problème, ce ne sont pas les déchets, mais le plastique lui-même. De la production à l’élimination, c’est destructeur pour les gens et la planète. Plutôt que de subventionner les mastodontes pétrochimiques pour en faire plus, les décideurs devraient rechercher et encourager les personnes qui développent de vraies solutions et alternatives.

À propos de l’auteur

Jim Hightower est commentateur radio, écrivain et conférencier. Il est également rédacteur en chef de la newsletter populiste, The Hightower Lowdown.