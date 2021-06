La planification de la succession est un élément important de la gestion d’une entreprise familiale : Rajesh N Gupta

La planification de la succession peut aider à formuler un mécanisme efficace de règlement des différends, qui peut apporter des solutions à différentes étapes de l’entreprise et de la succession.

Les plans de succession sont un outil pour faciliter une transition et un transfert sans tracas de la propriété de l’entreprise d’une génération à l’autre. Ils agissent comme un modèle viable pour définir la vision de l’entreprise sur plusieurs générations. Ils sont également utiles pour jeter les bases d’une délimitation claire des droits et des responsabilités entre les différents membres de la famille. Un plan de succession bien défini permet également de conserver la participation du promoteur dans l’entreprise, d’éviter la liquidation du patrimoine familial et de préserver leur valeur, explique Rajesh N Gupta, associé directeur, SNG & Partners.

Dans une interview exclusive avec Sanjeev Sinha de FE Online, Gupta parle de l’importance de la planification de la relève pour les entreprises, en particulier les entreprises familiales, et partage son point de vue sur son efficacité en Inde et dans le monde. Extraits :

Pourriez-vous nous expliquer l’importance de la planification de la relève pour les entreprises?

À l’échelle mondiale, environ 35% des entreprises Fortune 500 sont des entreprises familiales. Le rôle central joué par les entreprises familiales dans la construction d’économies fortes et résilientes ne peut jamais être minimisé. Dans les pays en développement comme l’Inde, plus de 65% de la contribution au produit intérieur brut (PIB) dans le secteur organisé est représenté par les entreprises familiales.

Des grandes entreprises de renommée mondiale comme les Tatas, Birlas, Adanis et Jindals aux PME et MPME, la majorité des entreprises en Inde sont dirigées par des familles depuis des générations. Une unité commerciale familiale peut généralement être une unité, qui n’est normalement pas cotée, les promoteurs exerçant la propriété complète et, dans certains cas, le contrôle de gestion sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise. Il convient de noter ici que la planification de la relève constitue une partie importante du fonctionnement des entreprises familiales.

Tout d’abord, les fondateurs et promoteurs d’entreprises familiales doivent être conscients et conscients du fait qu’un jour viendra où ils devront se retirer de l’entreprise ou pourraient ne pas être en mesure pour des raisons médicales ou autres imprévues. pour gérer la routine quotidienne des affaires. Accepter le fait qu’ils devront peut-être un jour céder le contrôle de l’entreprise n’est pas un fait facile à accepter pour les promoteurs d’entreprises familiales. Dans de telles circonstances, soit les entreprises devront être dirigées par la prochaine génération après avoir été correctement formées, soit la gestion devra être confiée à des professionnels externes. Cela peut s’avérer être une tâche lourde à accomplir et sa mise en œuvre sur le terrain peut nécessiter beaucoup d’introspection et de débat.

i) Un plan de succession soigneusement élaboré peut garantir que la continuité des activités n’est pas entravée et que la valeur de l’entreprise n’est pas érodée en raison de perturbations causées par des facteurs naturels ou artificiels.

ii) Le plan de relève est un outil qui facilite une transition et un transfert sans tracas de la propriété de l’entreprise d’une génération à l’autre. Les plans de succession constituent un modèle viable pour définir la vision de l’entreprise sur plusieurs générations. Ils sont également utiles pour jeter les bases d’une délimitation claire des droits et des responsabilités entre les différents membres de la famille. Un plan de succession bien défini permet également de conserver la participation du promoteur dans l’entreprise, d’éviter la liquidation du patrimoine familial et de préserver sa valeur.

iii) Dans un écosystème commercial en constante évolution en Inde et dans le monde, une grande importance a été accordée aux entreprises qui adhèrent aux normes d’éthique d’entreprise et de gouvernance mondiale. Les promoteurs d’entreprises familiales devront être conscients du fait que nous vivons aujourd’hui dans un monde hautement conforme et que les entreprises sont censées gérer et respecter des règles et des réglementations juridiquement contraignantes. La planification de la succession peut aider à atteindre la tâche cruciale de cartographie de la conformité dans une entreprise familiale et l’aider à fonctionner de manière transparente et éthique, créant et libérant une valeur sans précédent.

iv) Au fur et à mesure que les affaires passent d’une génération à l’autre, les batailles juridiques sont inévitablement le résultat naturel d’opinions divergentes et de problèmes d’ego. La planification de la succession peut aider à formuler un mécanisme efficace de règlement des différends, qui peut apporter des solutions à différentes étapes de l’entreprise et de la succession.

v) En créant un Conseil de famille et en ayant une constitution familiale, les questions clés concernant la planification successorale, les participations, le règlement des responsabilités, la résolution des litiges, les droits de vote, la vente d’entreprises, l’évaluation pour les parties prenantes des entreprises familiales, quelle branche de la famille ou quels membres de la famille gérera l’entreprise et comment ils seront rémunérés vis-à-vis de ceux qui en sont les bénéficiaires mais ne dirigent pas l’entreprise, comment le processus de prise de décision fonctionnera sur la gestion de l’entreprise / le vote / les nouvelles initiatives, etc., peut être bien géré avec tous les problèmes liés à la succession adressé.

Quelle a été l’efficacité de la planification de la relève en Inde et dans le monde ? Pouvez-vous fournir une analyse comparative?

La planification de la relève commerciale n’est pas nouvelle en Inde. Une maison d’entreprise puissante comme Tata est le meilleur exemple depuis des générations, cependant, même les Tatas ont atterri devant les tribunaux en choisissant M. Mistry comme successeur. Il est de notoriété publique que cette décision des Tatas leur a coûté cher tant sur le plan financier que commercial et de réputation.

Un certain nombre de grandes maisons d’affaires comme GMR, Burmans, Thapars et bien d’autres ont réalisé l’importance de la planification de la succession des entreprises et cela s’applique rapidement aux PME ainsi qu’aux SSME, où les familles d’entreprises souhaitent mettre en place une bonne structure de planification de la succession qui distingue la propriété vis-à-vis de la direction.

À l’échelle mondiale, dans les pays occidentaux comme asiatiques, les familles d’entrepreneurs sont aujourd’hui conscientes de l’importance de la planification de la relève en entreprise. Alors que dans les économies matures, il s’agit d’un processus établi, dans des pays comme l’Inde, il évolue toujours à un rythme rapide et devient une nécessité pour des raisons personnelles, réglementaires et commerciales. Même SEBI en tant que régulateur a émis des directives à ce sujet.

Pourquoi est-ce particulièrement important pour les entreprises familiales?

Le fondateur dirige l’entreprise avec un rêve, une vision et une passion particuliers. L’entreprise est remplacée par des membres de la famille qui peuvent être des frères et sœurs, des fils, des filles et des membres de la famille élargie. Chacun peut avoir sa propre vision, son style et son engagement.

L’entreprise familiale va souffrir et s’effondrer, si :

# la vision et les valeurs des membres de la famille ne sont pas similaires ;

le processus de délégation du Patriarche à la génération suivante n’est pas défini ;

# le processus de résolution des conflits n’est pas abordé entre les différentes branches de la famille, y compris les problèmes de vente de parts par une branche de la famille à un tiers ou au sein de la famille ;

# un large accord n’existe pas entre les différentes branches quant à savoir qui dirigera l’entreprise et comment ils seront rémunérés vis-à-vis de ceux qui sont les bénéficiaires mais ne dirigent pas l’entreprise ;

# le processus de prise de décision pour gérer l’entreprise / le vote / les nouvelles initiatives, etc. n’est pas défini ;

# mécanisme de professionnalisation de la structure de gestion n’est pas en place et l’intérêt de l’équipe de gestion n’est pas aligné avec la croissance de l’organisation.

Quels avantages potentiels les organisations peuvent-elles tirer d’un plan de succession bien documenté ?

Continuité de l’activité;

Nomination et choix du personnel de gestion clé ;

Résolution des conflits entre les parties prenantes ;

Séparation de la propriété et de la gestion ;

Prise de décision pour la croissance et la stratégie selon les documents de la charte ;

Approche professionnelle des affaires;

Émotions vs professionnalisme sur la gouvernance ;

Création de valeur pour les actionnaires, les employés, les investisseurs, les prêteurs, et l’amélioration de la responsabilité environnementale, sociale et d’entreprise avec une gestion professionnelle.

Pourquoi le manque de clarté entre un document de planification de succession légitime et l’évasion peut être une énorme source d’inquiétude pour les entreprises ?

Au moment où l’entreprise entre dans la deuxième génération et que l’implication du patriarche diminue ou prend fin, les risques de conflits entre la deuxième et la troisième génération ne manqueront pas d’augmenter. Les entreprises familiales souffrent s’il y a des conflits et s’il n’y a pas de processus de prise de décision. S’il n’y a pas de vision sur la planification de la relève, la valeur créée par le fondateur est érodée et les entreprises souffrent et ferment. Les tribunaux sont inondés de litiges entre les membres de la famille. L’ego, la cupidité, l’absence de processus de résolution des différends et l’implication de tous les membres de la famille élargie sont comme le dernier clou sur le cercueil où l’entreprise familiale est enterrée.

