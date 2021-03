La planification de scénarios est la clé du marketing des médias sociaux pour une foule en colère en 2021

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens sont en colère là-bas. Je veux dire, comme VRAIMENT EN COLÈRE.

Ce n’est pas une surprise. Entre la pandémie, la politique, l’injustice raciale et une longue liste d’autres problèmes et sujets, les choses ne manquent absolument pas pour être légitimement frustrées et en colère en ce moment.

Mais cela n’enlève rien à ce simple fait: beaucoup de gens ont beaucoup de colère et de frustration refoulées en ce moment.

Et cela a un impact considérable sur la manière dont les entreprises gèrent et gèrent le marketing des médias sociaux.

De quoi je parle?

Exemple n ° 1: McDonalds.

En février, McDs a lancé une campagne nommée CHKNDrop pour promouvoir son nouveau sandwich chix. L’une des exécutions a été ce tweet, exhortant les fans à visiter un site Web où ils pourraient récupérer des produits de marque:

Malheureusement, cela ne s’est pas bien passé pour McDs. La marchandise s’est vendue presque instantanément (ou, avant midi, comme beaucoup le prétendaient) et les gens ont été scandalisés. Les réponses suivantes étaient assez courantes dans le fil de ce tweet.

Maintenant, je me rends compte que les gens se sont toujours plaints sur Internet et les médias sociaux, mais le ténor semble avoir changé ces derniers temps. C’est plus méchant. Il y a du mordant. Les gens sont en colère – et ça sort de travers sur les réseaux sociaux.

Exemple au point n ° 2: Mountain Dew.

Le week-end dernier, ils ont lancé une campagne intéressante où ils ont utilisé la technologie deepfake (à la mode) pour recréer la ressemblance de Bob Ross et de son spectacle, «The Joy of Painting». Dans «l’épisode perdu», deepfake Bob a créé un paysage avec une bouteille Mountain Dew. Effronté. Amusement. Et différent. Droit? (voici l’épisode complet si vous êtes intéressé):

Pas si vite, dit Internet.

Les commentaires étaient rapides et furieux autour d’un problème spécifique.

Encore une fois, de la colère. Outrage. À propos d’une annonce Deepfake de Bob Ross sur YouTube? C’est pour ça que nous nous fâchons maintenant?

Oui c’est le cas. Voir aussi: pandémie, politique, injustice raciale, etc. ci-dessus.

Et nous voici. En 2021, nous commercialisons tous des clients qui sont intrinsèquement en colère et frustrés par le monde qui les entoure. Pas tous les clients, mais une bonne partie d’entre eux. Et cette colère se répand fréquemment dans les publications de marque comme celles-ci.

Certaines marques semblent être prises au dépourvu par cela. Mountain Dew, par exemple, semblait un peu pris au dépourvu. Ils n’ont pas répondu à beaucoup (aucun?) Des commentaires négatifs dans les publications sociales que j’ai vues. Je suis sûr que le processus de réflexion était: «Cela va être génial. Deepfake Bob Ross va CRUSH! » Mais ce qu’ils n’ont pas considéré, c’était le scénario n ° 2. Le scénario où des clients déjà frustrés par la vie s’en prennent à une entreprise qui était perçue comme profitant d’un artiste célèbre décédé.

C’est le monde dans lequel nous ne vivons pas et les marques doivent commencer à le planifier.

Fondamentalement, je vois cela comme une planification de scénario de relations publiques 101. Chaque fois qu’une entreprise envisage de lancer une campagne comme celle-ci, elle devrait vraiment s’asseoir et réfléchir à la réaction des clients. Pensez au meilleur scénario (génial! C’est tellement génial! J’adore Mtn Dew!), Puis pensez au pire scénario – et à tout le reste (vous tuez à nouveau Bob Ross!).

Les marques doivent tenir compte de ces scénarios, car ils se déroulent sous nos yeux chaque semaine. Pensez à l’annonce récente de Hasbro au sujet de M. et Mme Potato Head – pensez-vous que cela s’est déroulé comme prévu? Ils l’ont annoncé lors d’un appel de résultats! Ils s’attendaient à un énorme buzz positif! Et, ce qu’ils ont obtenu à la place était un désastre de relations publiques / réputation.

C’est le marketing des médias sociaux en 2021. Marketing auprès d’une clientèle en colère, frustrée et émotionnelle.

Que la planification du scénario commence!