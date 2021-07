La planification des perturbations est désormais la norme : Balakrishnan Anantharaman, VP & MD – Sales, India & Saarc, Nutanix

BALAKRISHNAN ANANTHARAMAN, vice-président et directeur général – Ventes, Inde et Sarre, Nutanix

Le travail à domicile (WFH) a ajouté des problèmes de sécurité au-delà du centre de données et les attaques de ransomware ont considérablement augmenté depuis la pandémie avec une pléthore d’appareils connectés. Les volumes de données ne cessent d’augmenter à la fois en raison de la main-d’œuvre distante et des services clients plus numériques. Pour ces raisons, ainsi que les exigences réglementaires et de sécurité existantes spécifiques aux services financiers, les stratégies multicloud et cloud hybride sont particulièrement utiles, déclare Balakrishnan Anantharaman, vice-président et directeur général – Ventes, Inde et Saarc, Nutanix. « En conservant les données sensibles et personnelles requises localement sur des clouds privés, et en fournissant un accès à des applications et des systèmes génériques et non sensibles via des environnements de cloud public, hybrides et multicloud ont permis aux organisations BFSI de fonctionner de manière efficace et rentable », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary une interview récente. Extraits :

Avec l’évolution des attentes des clients, notamment depuis la pandémie, comment les banques et les NBFC peuvent-elles rivaliser avec les fintechs et les startups numériques sur l’agilité ?

Les banques, les NBFC et les fintech sont dans une course pour combler les lacunes dans les attentes des clients et les opportunités qui en découlent. La plupart des fintechs sont nées dans le cloud et leur cadre réglementaire évolue encore par rapport au cadre réglementaire, à la gouvernance et aux mécanismes des banques établies et des NBFC qui sont les dépositaires de l’argent des clients. Pour gagner en agilité, les banques et les NBFC modernisent et font déjà évoluer leur écosystème applicatif. Avec l’informatique hybride et multicloud, les banques peuvent accroître leur agilité grâce au DevOps et à l’automatisation, tout en utilisant les applications critiques existantes pour l’entreprise et en créant de nouveaux microservices. De plus, depuis la pandémie, il y a eu un pivot vers les modèles tout en tant que service (EaaS) et d’abonnement. Les avantages économiques sont énormes, car l’EaaS permet de se concentrer sur l’innovation au cœur de l’activité, ce qui à son tour aide les clients à obtenir de meilleurs résultats clients.

Avec de plus en plus de clients BFSI utilisant des services numériques, comment les organisations gèrent-elles l’augmentation soudaine des charges de travail ? Et quels mécanismes de reprise après sinistre (DR) les organisations peuvent-elles mettre en place pour garantir un minimum de perturbations ?

Pour répondre à la demande accrue des clients pendant les périodes de pointe et pour offrir des expériences différenciées, la plupart des organisations BFSI ont créé des applications basées sur des microservices en amont et automatisent leurs systèmes pour qu’ils évoluent de manière élastique. Le défi consiste à faire évoluer l’automatisation, à gérer l’infrastructure, les bases de données, les applications, leur cadre de sécurité, la réglementation et la conformité, pour des millions de clients. Ils ont besoin d’un plan de contrôle simplifié avec une plate-forme capable de prendre en charge à la fois les processus existants et les nouvelles applications. Les architectures hybrides et multicloud ouvrent la voie à une organisation simplifiée et réactive aux clients, c’est pourquoi il ne s’agit plus d’une tendance ou d’une technologie de niche.

La planification des perturbations, qu’il s’agisse de cyberattaques, de pannes d’équipement ou de catastrophes naturelles, est désormais la norme. L’objectif de tout plan de continuité des activités est d’assurer une disponibilité à 100 % pour les clients et les utilisateurs finaux, car les temps d’arrêt sont corrélés à un impact négatif sur les revenus. La dernière génération d’outils de récupération intègre la reprise d’activité directement dans l’architecture informatique. La technologie Nutanix facilite la duplication des opérations informatiques existantes et permet une reprise après sinistre rapide, ainsi que nos outils tels que Nutanix Xi Leap pour la reprise après sinistre et Nutanix Mine pour la protection des données. Nutanix permet aux clients de détecter d’abord les menaces, puis de protéger les données sensibles, et enfin de les guider pour récupérer les données dans un court laps de temps en cas de faille de sécurité.

Quels paradigmes technologiques créeront une plus grande efficacité et de plus grandes opportunités dans le secteur BFSI en Inde ?

Le modèle EaaS, l’informatique de périphérie intelligente et l’automatisation basée sur le cloud sont très prometteurs pour améliorer l’expérience client et l’agilité commerciale dans BFSI. Dans l’économie actuelle basée sur l’abonnement et la consommation, le parcours de l’acheteur continuera d’évoluer et l’EaaS permettra aux entreprises BFSI de consommer des logiciels et des technologies en fonction des besoins.

Du point de vue du client, l’informatique de pointe et l’analyse seront un facteur de différenciation, car les clients attendent plus que jamais des expériences hyper-personnalisées via des plateformes et des services numériques. Et enfin, alors que le secteur BFSI adopte l’hybride et le multicloud, ainsi que des technologies telles que l’informatique de pointe et l’IA pour améliorer l’expérience client, l’automatisation du cloud contribuera à rationaliser l’ensemble de l’organisation, permettant de se concentrer davantage sur la croissance de l’entreprise plutôt que sur la gestion de routine.

Par exemple, grâce à une automatisation, une évolutivité et une fiabilité accrues, et en s’appuyant sur Nutanix Era (une solution d’automatisation de gestion de base de données), RBL Bank a pu mieux tirer parti des opportunités commerciales et répondre aux besoins des clients de manière agile et rapide.

