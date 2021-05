La plante en pot présidentielle ⋆ 10z virale

Par Karen Kataline –

Photo de Reem Al-Kashif WikiMedia Commons

La discrimination à laquelle nous nous attendions contre les personnes «non vaccinées» a commencé.

C’est maintenant la saison ouverte pour quiconque ose prendre ses propres décisions sur ce qu’il faut mettre dans son corps en fonction de son propre choix individuel et de sa santé. (Où avons-nous déjà entendu cette idée mystérieuse?)

Non seulement cela, mais écoutez le ton avec lequel Joe Biden parle maintenant au peuple américain:

Ses maîtres auraient-ils voulu qu’il nous parle de manière aussi insultante s’il se présentait toujours à la présidence alors qu’il se cachait dans son sous-sol?

Il y a quelques jours, Biden a dit ceci:

«… La règle est très simple: faites-vous vacciner ou portez un masque jusqu’à ce que vous le fassiez. C’est vax’ed ou masqué. “

Faut-il s’étonner que les autoritaires soient menacés par des croyants? Qui est mort et a fait de lui un dieu?

Les gens relativement normaux et honnêtes ne sont pas si à l’aise de dire à un pays de 330 millions d’habitants ce qu’il faut faire – en particulier les adultes qui les auraient élus.

À l’inverse, les plus narcissiques, ignorants et / ou corrompus parmi nous supposent tout à fait qu’ils savent ce qui est le mieux pour tout le monde. Ils chercheront même autant de pouvoir que possible pour les forcer à y entrer. C’est ironique, n’est-ce pas?



Envie de plus d’ironie? Nous avons une plante en pot présidentielle à qui il faut dire quoi dire à tout le monde!

L’usine en pot présidentielle est un contenu original de Conservative Daily News – Où les Américains vont pour les nouvelles, les événements actuels et les commentaires auxquels ils peuvent faire confiance – Site Web Conservative News pour les nouvelles américaines, les caricatures politiques et plus encore.

Lien source