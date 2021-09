La plaque commémorative Eddie Van Halen à Pasadena obtient l’approbation officielle

Un mémorial honorant le légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen dans son ancienne ville natale de Pasadena, en Californie, a reçu une “approbation formelle” pour être installé près du centre des congrès de la ville, qui jouxte le Civic Auditorium, où VAN HALEN joué plusieurs fois entre 1975 et 1978.

La poussée d’hommage commémoratif a été menée par Randa Schmalfeld et Julie Kimura, deux habitants de Pasadena qui ont collecté 6 500 $ grâce aux dons GoFundMe de fans du monde entier pour un mémorial permanent dans la ville.

Dans une mise à jour du 16 septembre sur la page GoFundMe de Pasadena 4 Van Halen, Randa a écrit: “Julie et je vous suis tellement reconnaissant pour votre patience, et nous avons enfin une GRANDE annonce !

« Nous avons reçu l’approbation formelle de notre plaque qui doit être installée à l’auditorium civique de Pasadena ! Cette plaque honorera Edouard Van Halen et souligner le rôle que la Pasadena Civic a joué dans VAN HALENl’ascension vers la célébrité internationale.

« Notre plaque a été vérifiée par le Van Halen Familiale et approuvée par la ville de Pasadena et le conseil d’administration de la Pasadena Civic Operating Company. Comme vous le savez, nous y travaillons depuis un certain temps et nous sommes ravis de partager que la plaque a été commandée et sera fabriquée très bientôt.

« La plaque honorera les premiers jours de VAN HALEN et l’importance de leurs performances au Pasadena Civic dans les années 1970. En plus d’une brève description de la Van Halen famille et le groupe, et leur relation avec Pasadena, il comprendra également le tristement célèbre VAN HALEN logo, que le groupe a approuvé pour l’affichage sur la plaque. Pasadena 4 Van Halen seront reconnus sur la plaque pour les généreux dons que vous avez tous faits pour soutenir cet effort. Ça va être tellement beau et on a hâte que vous le voyiez tous un jour bientôt !

“Les détails entourant la fabrication et l’installation de la plaque sont toujours en cours d’élaboration. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que nous en saurons plus, y compris les détails sur le moment où la plaque sera dévoilée.”

Julie A. Gutierrez, directrice adjointe de la ville de Pasadena, a écrit dans son bulletin hebdomadaire du 16 septembre 2021 : “Eric Duyshart, directeur du développement économique, rapporte que le comité d’exploitation du centre de Pasadena a récemment examiné et approuvé la langue et l’emplacement d’une plaque commémorative qui sera placée en l’honneur du regretté guitariste légendaire, Eddie Van Halen, membre du groupe primé VAN HALEN, sur leur site.

« Suite au décès de Eddie Van Halen le 6 octobre 2020, la Ville a reçu plusieurs demandes et suggestions de la communauté pour faire ou nommer quelque chose dans M. Van Halenl’honneur de reconnaître à la fois son lien local avec Pasadena, ainsi que l’impact que son art a eu sur la musique. Compte tenu du lien du groupe avec Pasadena et de la fierté de la ville natale exprimée par les résidents, plusieurs demandes ont été faites pour nommer une rue, une ruelle ou un autre monument (y compris une plaque commémorative) en l’honneur du groupe. Pasadena 4 Van Halen, un groupe local a collecté des fonds pour financer cet effort.

« L’emplacement des monuments, y compris les plaques commémoratives, relève de la compétence administrative du directeur municipal. Les monuments doivent répondre à des critères de pertinence, de compatibilité avec le milieu environnant, d’impacts sur l’utilisation existante, etc. Le comité exécutif du PCOC a approuvé l’effort global de placer une plaque à l’extérieur du Civic Auditorium, un endroit où le groupe a joué plusieurs de ses premières performances. Il est prévu que la fabrication de la plaque prendra plusieurs semaines et sera prête pour l’installation et une dédicace vers l’anniversaire de la fin le décès du musicien.”

En avril dernier, Pasadena Now a rapporté que le Eddie Van Halen mémorial près du centre des congrès de la ville ne pouvait pas – en raison de problèmes juridiques – contenir Van Halenà l’effigie de ou de sa fameuse guitare “Frankenstrat”.

En octobre dernier, une réunion du conseil municipal s’est tenue à Pasadena où un mémorial honorant Eddie a été discuté.

Directeur de la ville Steve Mermel a été chargé de trouver des idées sur la meilleure façon d’honorer le musicien, décédé plus tôt le même mois à l’âge de 65 ans.

Dans les trois premières semaines après Eddiela mort de , la ville a été bombardée de demandes pour rendre hommage au guitariste “pour reconnaître à la fois son lien local avec Pasadena, ainsi que l’impact que son art a eu sur la musique”, Mermel écrit dans un rapport.

“Reconnaître Van Halen le groupe et/ou les membres individuels devraient être pris en considération”, selon le rapport. “Avec son décès, Eddie Van HalenLa reconnaissance internationale de ‘s en tant qu’artiste musical est connue pour l’impact significatif qu’il a eu sur le genre Rock & Roll et son héritage est une source de fierté pour la ville natale.”

Suivant EddieAprès sa mort après une longue bataille contre le cancer, les fans ont laissé des fleurs dans sa maison d’enfance sur Las Lunas Street à Pasadena. Des fleurs, des bougies et des souvenirs de fans supplémentaires ont été placés sur Allen Avenue où Eddie et Alexis ont gravé le nom de leur groupe dans le ciment humide d’un trottoir quand ils étaient adolescents.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.