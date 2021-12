La plate-forme audio d’événements en direct Mixhalo annonce une série B de 24 millions de dollars

Sting, qui a utilisé Mixhalo lors de ses concerts en résidence à Las Vegas, en live. Crédit photo : Raph_PH

La société audio d’événements en direct Mixhalo – qui a été fondée par le guitariste d’Incubus Mike Einziger et son épouse, la violoniste Ann Marie Simpson-Einziger – a annoncé l’achèvement d’une série B de 24 millions de dollars.

La plate-forme audio de cinq ans a dévoilé sa série B de plusieurs millions de dollars, qui fait suite à une série A de 10,7 millions de dollars de juillet 2019, via une sortie officielle aujourd’hui. « Les fonds gérés par les filiales de Fortress Investment Group » ont mené cette dernière augmentation, qui a également bénéficié du soutien de L-Acoustics, le « partenaire audio professionnel exclusif » de Mixhalo.

Un certain nombre de bailleurs de fonds de la série A de Mixhalo, y compris, mais sans s’y limiter, Founders Fund et la société de production de concerts Another Planet Entertainment, ont également participé à la série B, dont le capital « sera utilisé pour développer tous les aspects de l’entreprise, de l’ingénierie et marketing pour faire grandir l’équipe.

Sur ce front, la société basée à San Francisco a déjà « fait une série d’embauches d’ingénieurs clés », révèle le communiqué, en plus de nommer Dana Jewell avocat général. L’ancien avocat de Dell, General Mills, Ebay et Chegg, Jewell, devrait « travailler en étroite collaboration avec l’équipe commerciale pour façonner et conclure de nouvelles affaires, piloter la stratégie de propriété intellectuelle de Mixhalo », et plus encore.

S’appuyant sur ce dernier, le message d’annonce détaillé note également que « Mixhalo a récemment été sélectionné pour fournir l’expérience audio en direct pour TSX Entertainment », que la forteresse susmentionnée ainsi que l’ancien directeur de Spotify Nick Holmsten ont fondé.

Dans le cadre de l’accord, TSX Entertainment est sur le point d’utiliser la technologie Mixhalo à TSX Broadway, que le document décrit comme « un projet de marque immersive, de vente au détail, d’accueil et de divertissement de 2,5 milliards de dollars sur l’ensemble du bâtiment » à Times Square. TSX Broadway devrait ouvrir ses portes au premier trimestre 2023.

En ce qui concerne la traction de Mixhalo avant la date relativement lointaine, cependant, des gens comme Sting (à sa résidence à Las Vegas), Aerosmith, la Crypto.com Arena, l’amphithéâtre Red Rocks du Colorado et les Sacramento Kings de la NBA ont utilisé l’audio-focalisé la technologie de l’entreprise, selon les supérieurs.

Cette technologie, élaborée par la version multiforme de la série B, « fournit un son et d’autres données de haute qualité en temps réel aux participants aux concerts » et à différents événements en direct, avec des invités, quelle que soit leur proximité avec la scène, utilisant « leur téléphone, écouteurs et l’application mobile gratuite Mixhalo pour déverrouiller un son cristallin et en temps réel provenant directement de la table d’harmonie.

S’adressant à la série B de son entreprise – et aux nombreux changements que les deux dernières années ont apportés dans l’espace du divertissement – ​​le PDG de Mixhalo, John Vars, a déclaré : « Cela a été quelques années difficiles pour l’industrie du divertissement, mais nous avons persévéré en restant concentrés. sur l’amélioration de notre produit tout en établissant des partenariats clés en cours de route.

« Maintenant que les sports et le divertissement en direct sont de retour et que nous avons 24 millions de dollars frais en banque, nous pouvons renforcer nos rangs avec des talents incroyables comme Dana qui nous aideront à débloquer la magie de Mixhalo et à ravir les fans du monde entier », a conclu l’ancien Say. Exécutif des médias