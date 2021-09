La plate-forme blockchain basée sur le cloud SIMBA Chain lève 25 millions de dollars en financement de série A » CryptoNinjas Crypto new media

SIMBA Chain, une plate-forme pour développer et déployer des applications décentralisées (dApps) sur de nombreuses blockchains, a annoncé aujourd’hui avoir levé 25 millions de dollars lors d’un cycle de série A dirigé par Valley Capital Partners.

Start-up incubée à l’Université de Notre Dame, SIMBA Chain propose une méthode simple, efficace en temps et en énergie pour déployer la technologie blockchain dans les environnements les plus sécurisés et complexes.

Sa technologie de pointe génère automatiquement une famille robuste d’API qui prennent en charge les chaînes de blocs autorisées et publiques, permettant aux clients de lancer des applications de chaîne de blocs sans engager de consultants coûteux ni consommer une expertise technologique précieuse.

Et, parce que SIMBA Chain permet aux utilisateurs de choisir parmi une large gamme de technologies blockchain, avec une portabilité à travers ces chaînes, la société offre un niveau de flexibilité et de personnalisation que les approches blockchain traditionnelles ne peuvent pas prendre en charge.

La technologie de SIMBA Chain est actuellement utilisée par l’US Airforce, l’armée, la marine et les marines, ainsi que par Boeing et une multitude de clients dans un large éventail d’applications commerciales.

« La demande pour notre plate-forme de contrats intelligents Web3 s’est accélérée sur tous nos marchés plus rapidement que prévu. Les utilisateurs de plusieurs spectres ont adopté et validé le modèle de chaîne SIMBA, qui simplifie le développement de contrats intelligents. Le marché a également répondu positivement à notre soutien à plusieurs blockchains, notamment Ethereum, Avalanche, RSK, Stellar et autres, rendant les applications basées sur la chaîne SIMBA hautement portables et durables.

– Joel Neidig, PDG et co-fondateur de la chaîne SIMBA

Avec le financement supplémentaire, SIMBA Chain prévoit d’intensifier les ventes, le marketing et le développement, et de consacrer des ressources aux opportunités émergentes au niveau de l’entreprise, telles que les jetons non fongibles.

L’équipe SIMBA Chain s’attend à ce que les entreprises, les établissements universitaires et d’autres utilisent son logiciel pour gérer et monétiser les actifs numériques et physiques et pour les modèles commerciaux qui n’existent pas aujourd’hui.

Au cours des 18 derniers mois, SIMBA Chain a franchi les étapes suivantes :

Chiffre d’affaires en croissance de 360 %. Programmes payants fermés avec l’US Air Force, l’US Army, l’US Navy et l’US Marine Corp pour développer des solutions sécurisées basées sur la blockchain essentielles à la sécurité nationale des États-Unis et à l’efficacité des combattants. Signature de contrats avec plus de 30 établissements d’enseignement supérieur aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie qui utilisent la plate-forme SIMBA Chain dans leurs écoles de commerce et de droit. A dépassé les 6 000 utilisateurs. Développement d’un marché numérique utilisant des jetons non fongibles pour une grande université.

La participation à la série A comprenait également le Notre Dame Pit Road Fund, Elevate Ventures, le Stanford Law School Venture Fund et des personnes affiliées à Kohlberg, Kravis & Roberts (KKR), Amazon, Apple, Facebook, SpaceX, Gap, Estee Lauder, AppLovin, Microsoft , Moelis & Company, l’Université de Stanford, les Golden State Warriors, les fondateurs de Lightspeed Venture Partners, New Enterprise Associates et d’autres personnes.