Solana (SOL)

La plate-forme Blockchain Lido prend désormais en charge le jalonnement Solana (SOL)

Le profil de Solana continue d’augmenter. Avec la hausse actuelle des prix de la pièce, l’adoption a également augmenté.

Le dernier signe d’une adoption accrue de Solana vient de Lido – une plate-forme de jalonnement crypto basée sur la blockchain.

Un système de jalonnement intéressant

Plus tôt cette semaine, Lido a annoncé l’extension de ses services de jalonnement pour inclure le jeton SOL natif de Solana. Dans un tweet, la société a confirmé que les détenteurs de SOL peuvent désormais miser leurs pièces via sa plate-forme, gagnant ainsi des récompenses.

Le développement a marqué la pièce de monnaie du projet qui sera prise en charge sur Lido – derrière Ethereum 2.0 et Terra. Lido a été particulièrement populaire en raison de son opération de jalonnement liquide, dans laquelle les devises sont converties en leurs homologues synthétiques sur la plate-forme.

Ces jetons synthétiques sont ensuite utilisés dans des protocoles de finance décentralisée (DeFi) pour améliorer les opportunités de génération de rendement de leurs détenteurs. Ainsi, lorsqu’un investisseur verrouille ses pièces, il reçoit les versions synthétiques de ces jetons qu’il peut utiliser dans l’intervalle.

Avec le soutien de Lido, stSOL (jetons SOL synthétiques) sera désormais disponible sur les protocoles DeFi tels que Serum, Phantom et Raydium. Kasper Rasmussen, chef du marketing de Lido, a déclaré à des sources d’information du secteur que les projets permettraient aux utilisateurs de stSOL de fournir des liquidités et d’obtenir des récompenses supplémentaires avec leurs récompenses de staking régulières.

Felix Lutsch, directeur marketing de la plateforme de jalonnement et d’interopérabilité blockchain Chorus One, a également souligné la présence d’un pont de trou de ver qui relie Solana à d’autres blockchains de premier plan comme Ethereum. Comme il l’a expliqué, ils espèrent utiliser ce pont pour amener les actifs du Lido à travers les chaînes. Chorus One est actuellement en charge du développement des solutions de jalonnement liquide de Lido pour Solana.

Tous les yeux sur SOL

L’expansion de Lido à Solana n’est que le dernier jeu d’adoption pour l’actif, qui a connu une augmentation significative des prix la semaine dernière. Hier, Delta Exchange – une plateforme d’échange de crypto et de négociation de produits dérivés – a lancé la négociation d’options pour SOL et le jeton ADA de Cardano. Cette décision amènera les deux jetons à déplacer les investisseurs, dont beaucoup aimeraient profiter de leurs gains récents.

Delta propose déjà le trading d’options pour des pièces comme Bitcoin, Ether, Binance Coin et XRP. Le déploiement de la société pour SOL et ADA commencera avec des échéances quotidiennes pour les options d’achat et de vente. Cependant, les échéances hebdomadaires et mensuelles devraient arriver à une date ultérieure.

Les options offrent aux propriétaires le droit – mais non l’obligation – de négocier des titres spécifiques à un moment et à un prix donnés.

Ils sont populaires sur le marché de la cryptographie, car ils permettent aux investisseurs de spéculer sur les prix des pièces à court et à long terme. Le marché des produits dérivés s’est récemment développé, avec un intérêt ouvert pour les options Bitcoin à elles seules doublant leurs niveaux en juin – selon les données de ByBt.

Avec la croissance de plateformes comme Delta et FTX, une plateforme de dérivés construite sur Solana, le marché des dérivés devrait voir plus d’afflux de liquidités. Cela place également SOL dans un endroit intéressant pour des gains plus importants.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.