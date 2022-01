La plate-forme convexe CRV dépasse les 20 milliards de dollars de TVL

Convex Finance, une application améliorant les performances, a dépassé les 20 milliards de dollars en valeur verrouillée totale (TVL) le 2 janvier, quelques jours après être devenu le deuxième plus grand protocole DeFi de TVL, a rapporté CoinDesk. Convex est une plate-forme qui augmente les récompenses pour les parties prenantes de CRV et les fournisseurs de liquidités dans une interface simple et facile à utiliser.

Convex aide les utilisateurs à gagner du CRV avec un meilleur élan

Chez Convex, les utilisateurs déposent des jetons Curve LP pour gagner des frais de trading Curve, des jetons CRV et CVX améliorés. Momentum est combiné avec les parieurs CRV, donc le risque de crash est exclu. Vous pouvez parier et gagner des CRV supplémentaires en plus des jetons CVX et des frais de trading Curve. Vous pouvez re-mise en jeu vos récompenses CVX sur la plate-forme et gagner des frais de plate-forme.

La plate-forme a verrouillé seulement 68 millions de dollars après son lancement il y a moins d’un an

Les projets DeFi sont basés sur des contrats intelligents plutôt que sur des intermédiaires pour les services financiers tels que les prêts, les transactions et les prêts. Selon DeFi Llama, Convex n’a débloqué que 68 millions de dollars après son lancement en mai de l’année dernière.

Enfin, il est devenu trop grand pour les projets plus anciens. Il n’a fallu qu’un mois à la plateforme pour attirer 1 milliard de dollars et cinq mois pour atteindre 10 milliards de dollars. Au cours des deux derniers mois, la demande croissante a généré 10 milliards de dollars supplémentaires de liquidités.

Les utilisateurs accèdent à des liquidités et gagnent des commissions

La plate-forme permet aux utilisateurs de gagner des frais et d’accéder aux liquidités de Curve Finance, une bourse de stablecoin basée sur Ethereum. Curve Finance est le plus grand protocole DeFi avec 23 milliards de dollars en TVL.

CRV jusqu’à 7% au cours des dernières 24 heures

CRV se négociait à 6,57 $ au moment de la rédaction, soit une augmentation de 7 % au cours des dernières 24 heures. Les jetons Curve DAO sont émis en tant que récompenses de production agricole pour les fournisseurs de liquidités dans Curve Finance. Les fournisseurs peuvent les convertir en vote d’entiercement CRV (veCRV). Les conserver permet aux utilisateurs d’obtenir des parachutages, de gagner des frais et des récompenses plus élevés et de participer à la gouvernance de la plate-forme.

Convex regroupe les actifs des utilisateurs pour acheter du CRV

Les jetons CRV sont verrouillés dans le temps, ce qui signifie que les utilisateurs sont encouragés à verrouiller leur CRV pendant une longue période pour obtenir plus de récompenses et plus de veCRV. Un inconvénient de ce mécanisme est qu’il entraîne des coûts en bloquant la liquidité. Pour résoudre ce problème, Convex regroupe tous les actifs des utilisateurs pour acheter des jetons CRV, les convertir en veCRV et offrir aux fournisseurs de liquidités un maximum de récompenses.

