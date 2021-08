La plate-forme créative axée sur l’utilisateur Playerstate passe en accès anticipé

La plate-forme créative axée sur l’utilisateur Playerstate est une nouvelle façon pour les joueurs de partager et de monétiser le contenu qu’ils créent autour des jeux. Entrant maintenant en accès anticipé, c’est un endroit pour les fanarts, les mods, les vidéos, les mèmes, les gifs, les guides vidéo, la musique et plus encore.

Historiquement, de tels projets sont partagés sur les réseaux sociaux, mais les créateurs de tels contenus sont rarement en mesure de monétiser leurs efforts. Playerstate propose une nouvelle plate-forme qui offre aux joueurs un moyen de créer du contenu autour de – ou pour – leurs jeux préférés et d’être récompensés dans le processus.

Semblable à la plupart des plateformes de médias sociaux les plus populaires d’aujourd’hui, Playerstate permettra aux utilisateurs de suivre les autres pour voir le contenu qu’ils publient, aimer et partager leurs publications préférées et rejoindre des groupes.

Ce qui rend Playerstate différent, c’est que les utilisateurs de la plate-forme peuvent découvrir des projets créatifs qui les inspirent et s’impliquer, ou ils peuvent créer leurs propres projets et rallier les personnes dont ils ont besoin pour donner vie à leur projet. Les projets sur la plate-forme peuvent être créés par des entreprises ou des particuliers et les utilisateurs peuvent présenter leur portefeuille créatif pour les aider à se faire remarquer et reconnaître en tant que créateurs dans l’industrie.

Professionnels et passionnés

Cependant, ce qui rend Playerstate vraiment unique, c’est son approche des récompenses et des compensations dans laquelle tous les créateurs sont récompensés équitablement. Peu importe qu’un utilisateur soit graphiste depuis des décennies ou qu’il soit adolescent, débutant sa carrière ; Playerstate vise à créer un environnement flexible qui ne fait pas de distinction entre les professionnels et les fans passionnés. Tout le monde sur la plateforme aura la possibilité de participer et d’être récompensé pour la valeur qu’il crée, qu’il soit professionnel ou non.

Pour y parvenir, Playerstate propose plusieurs niveaux de récompenses. Les utilisateurs actifs gagneront des points d’expérience (XP) simplement en participant à la plate-forme, qui seront utilisés pour passer au niveau supérieur, débloquer de nouvelles fonctionnalités et accéder aux opportunités de partage des revenus à mesure que la plate-forme évolue.

De plus, les propriétaires de projets définiront leurs propres récompenses, ce qui offre une autre opportunité aux créateurs. Les récompenses du projet peuvent aller des biens numériques comme la monnaie et les skins du jeu à l’argent comptant. Les projets peuvent être configurés et exécutés de deux manières ; pour les travaux spécialisés ou chronophages, les porteurs de projets partageront des briefs et conviendront des budgets avec les créateurs avant le début des travaux. Pour les projets à faible impact et motivés par la passion, les propriétaires de projet peuvent définir un projet comme un défi communautaire.

Par exemple, un développeur de jeux peut mettre sa communauté au défi d’imaginer un nouveau niveau ou personnage et de le dessiner ou de l’esquisser. Le développeur construira ensuite l’entrée gagnante et l’ajoutera au jeu. Les développeurs peuvent également utiliser des défis communautaires pour inciter leur communauté à créer du contenu de marketing viral tel que des GIF, des mèmes, du contenu vidéo ou des fan art.

C’est cette réflexion innovante et cette structure de récompense qui ont convaincu Ubisoft de choisir Playerstate pour faire partie de sa sélection de programmes Entrepreneurs Lab en 2019. Les premiers tests sur la plate-forme ont montré que Playerstate a augmenté l’engagement communautaire pour les développeurs de plus de 500% dans certains cas.

Alors que Playerstate entre dans sa phase d’accès anticipé, il s’est associé à RyseUp Studios pour encourager la communauté à développer son jeu de tir roguelite Roboquest.

Stimuler l’engagement

« L’un des plus grands obstacles auxquels sont confrontés les développeurs de jeux aujourd’hui est de garder leur base de joueurs engagée. Si vous voulez susciter l’engagement, vous devez responsabiliser votre communauté », a déclaré le cofondateur et PDG de Playerstate, Dean Anderson. «Malheureusement, la plupart des tentatives de ce type de collaborations ont abouti à un environnement d’exploitation avec des milliers de joueurs passionnés ne recevant rien, tandis qu’une petite poignée de créateurs a reçu un paiement. Playerstate n’est pas comme ça. Avec Playerstate, tout le monde est récompensé pour la valeur qu’il crée.

« Des plateformes telles que Roblox ont connu un succès significatif ces dernières années grâce au contenu généré par les utilisateurs. Cependant, les utilisateurs sont limités à créer du contenu pour cette plate-forme uniquement », a ajouté Anderson. « Sur Playerstate, les créateurs peuvent collaborer entre eux ou avec les développeurs pour créer du contenu pour n’importe quel jeu. La vision est qu’avec le temps, les individus se réuniront sur la plate-forme et acquerront les compétences nécessaires pour gagner leur vie ou créer et publier leurs propres jeux.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72409/user-driven-creative-platform-playerstate-goes-into-early-access/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));