La plate-forme d’approvisionnement durable Sourceful lève 12,2 millions de dollars – WWD

LONDRES – Sourceful, une plate-forme basée sur les données qui aide les entreprises à gérer leurs chaînes d’approvisionnement et à s’approvisionner en produits et fournisseurs durables, a levé 12,2 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Index Ventures.

Eka Ventures, Venrex et Dylan Field, fondateur de la société de logiciels de conception Figma, ont également participé à la ronde.

Le partenaire d’Index Ventures, Danny Rimer, qui rejoindra le conseil d’administration de la société, a déclaré que l’attrait de Sourceful réside dans la façon dont il utilise les données pour rendre la gestion de la chaîne d’approvisionnement moins compliquée. Il a dit qu’il était également attiré par les connaissances approfondies de ses cofondateurs, Wing Chan et Shiran Zheng.

Chan, qui agit en tant que PDG de Sourceful, était auparavant directeur du marketing et directeur de la technologie du géant de la consommation numérique The Hut Group. Zheng a également de l’expérience chez The Hut Group, ainsi que chez Unilever et la plateforme de commerce électronique chinoise Vipshop.

Rimer a ajouté : « Aujourd’hui, les entreprises n’ont tout simplement pas les outils pour agir : les solutions abordables sont rares, les données précises sont rares et les chaînes d’approvisionnement sont complexes. Pour la première fois, la plateforme de Sourceful permet aux entreprises de passer de l’intention à l’action. En utilisant la plate-forme basée sur les données de Sourceful, les entreprises peuvent accéder aux meilleurs fournisseurs et comprendre les implications de leurs chaînes d’approvisionnement d’une manière qui n’était pas possible auparavant.

Sourceful offre aux marques un moyen de lutter contre les émissions de la chaîne d’approvisionnement – ​​qui représentent 83 % de l’empreinte environnementale de l’industrie de la consommation – et de réduire leur empreinte carbone. Les marques travaillant avec Sourceful ont accès à un marché où elles peuvent acheter des produits respectueux de l’environnement auprès de fournisseurs soigneusement sélectionnés.

L’entreprise a également créé un « protocole universel » permettant aux marques et fournisseurs d’évaluer l’impact environnemental de leurs choix d’approvisionnement, d’analyser leurs chaînes d’approvisionnement et d’identifier les axes d’amélioration. Ceci est réalisé en utilisant des données qui examinent les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit.

Des services intelligents de gestion des stocks et d’entreposage sont également disponibles. L’année prochaine, l’entreprise prévoit d’étendre ses services à l’approvisionnement, à la personnalisation et à la conception d’emballages durables.

Index Ventures, l’un des premiers investisseurs dans des sociétés comme Farfetch et Glossier, est sur une lancée d’investissement, soutenant une série d’entreprises axées sur le numérique qui défendent des modèles commerciaux plus durables, notamment le point de vente en ligne Otrium et le club de beauté Beauty Pie.

Son implication avec Sourceful aidera l’entreprise à faire évoluer son modèle d’exploitation actuel ; développer sa plateforme technologique ; investir dans de nouvelles embauches dans les secteurs du développement durable, de la technologie, du marketing et de l’exploitation, et maintenir sa dynamique de croissance. Depuis son lancement en juin 2020, l’entreprise a quintuplé et vise à atteindre 60 employés d’ici la fin de l’année.

Sourceful travaille avec des entreprises des secteurs du style de vie, de la mode, de l’alimentation et des boissons et des soins de santé, y compris des marques telles que la marque de bijoux durables Fenton, la place de marché en ligne Floom and Stitched et la chaîne de café Foundation Coffee House.

Fenton, qui utilise une version préliminaire de la plate-forme de Sourceful, a déjà réussi à minimiser son empreinte carbone et ses coûts en passant à des boîtes à bagues en cuir 100 % végétaliennes et à des emballages en papier recyclé et certifié FSC provenant de fournisseurs trouvés via Sourceful. Selon l’entreprise, cela a permis à Fenton de réduire le nombre de fournisseurs qu’elle utilise et de réduire ses coûts de 50 %.

Compte tenu de la nature fragmentée de l’approvisionnement interentreprises – il y a un manque de données, de langage partagé et de méthodes de paiement faciles à utiliser, selon Sourceful – l’objectif est d’utiliser la technologie pour faciliter les choses pour les marques, mais aussi dégager la responsabilité des consommateurs.

“Nous avons construit Sourceful parce que nous voulions nous attaquer à la cause profonde”, a déclaré Chan. “C’est très bien de demander aux gens de” faire leurs achats de manière responsable “, mais la réalité est que les consommateurs n’ont que les choix offerts par les entreprises, et il n’est pas juste de faire peser sur les individus le fardeau de sacrifier constamment le coût et la commodité.”