La plate-forme d’automatisation de contenu Turtl lève 17 millions de dollars pour rendre les documents commerciaux plus attrayants .

Les sommets de la technologie Transform commencent le 13 octobre avec Low-Code/No Code : Enabling Enterprise Agility. S’inscrire maintenant!

Turtl, une plate-forme d’automatisation de contenu basée à Londres, a annoncé aujourd’hui avoir clôturé un tour de financement de série A de 17 millions de dollars mené par Octopus Ventures. Le cofondateur et PDG Nick Mason a déclaré que le capital serait consacré à l’expansion de l’équipe des comptes de Turtl et à l’établissement d’un siège social basé à Boston, ainsi qu’à l’expansion des efforts de marketing et de vente de l’entreprise.

Il existe un désir croissant dans l’ensemble de l’entreprise d’adapter, de personnaliser et d’automatiser les tâches de marketing, de vente, d’après-vente et d’activité client. Selon Lumen Research, 70 % des spécialistes du marketing interentreprises prévoient d’augmenter leurs dépenses en création de contenu en 2021. De plus, les organisations déclarent s’être éloignées du marketing événementiel, la majorité choisissant de prioriser des domaines tels que le marketing de contenu, les ventes. l’activation et la personnalisation à la place.

Turtl a été conçu en 2014 par les fondateurs Mason et Mark Sallows, qui travaillaient en tant que consultants sur un projet de gestion de la recherche à l’Université d’Oxford. À partir de conversations informelles avec des professeurs de psychiatrie résidents du collège, Mason et Swallows disent qu’ils ont été inspirés pour développer de nouvelles façons de présenter des idées et des messages commerciaux.

« Tant de contenu va à l’encontre des principes fondamentaux de la façon dont nous absorbons et mémorisons les informations, au détriment de la façon dont les lecteurs s’y engagent. C’est là que reposait la graine de Turtl », a déclaré Mason à VentureBeat par e-mail. « L’espace de contenu a des outils qui rivalisent avec des parties de ce que fait Turtl ; ils sont en grande partie soit automatisés et rapides mais pas de qualité de conception, soit ils sont dirigés par des concepteurs et donc plus lents et moins automatisés… À l’heure actuelle, aucune autre entreprise n’est en mesure d’offrir la solution de bout en bout comme le peut Turtl. Pouvoir tout offrir, de la conception aux intégrations, en passant par la personnalisation, l’automatisation et l’analyse, nous permet de rendre Turtl bien plus puissant.

Automatiser le contenu

Turtl permet aux entreprises de personnaliser le contenu interactif, ce qui rend les documents commerciaux plus faciles à créer, à lire et à analyser. La plate-forme transforme les brochures, les supports de vente, les newsletters du personnel et les campagnes marketing basées sur les comptes, en s’intégrant aux outils existants de Salesforce, Marketo, Domo, etc.

Dans une récente enquête HubSpot, plus de 20 % des spécialistes du marketing ont déclaré qu’ils pensaient que la personnalisation peut améliorer l’engagement des ventes. Et 80% des consommateurs sont plus susceptibles de faire un achat lorsque les marques proposent des expériences sur mesure, selon Epsilon.

Turtl prétend avoir des milliers d’utilisateurs et une clientèle mondiale de plus de 200 entreprises couvrant l’Union européenne, l’Amérique du Nord, l’Afrique et l’Asie, y compris des marques comme Nestlé et Cisco. Les revenus ont augmenté de 70 % au cours des derniers mois « avec presque aucune dépense d’argent », dit la société, 60 % des revenus provenant de marques basées aux États-Unis.

«Nous avons vu beaucoup plus d’investissements dans le contenu numérique et l’automatisation tout au long du parcours de l’acheteur pendant la pandémie. Cela est largement motivé par la nécessité pour les entreprises interentreprises de mieux identifier, développer et entretenir des relations dans un monde numérique », a ajouté Mason. « Les effectifs sont isolés, cloisonnés et décentralisés, nous dépendons donc plus que jamais d’une communication numérique efficace. »

La série A est la première augmentation institutionnelle de Turtl, qui compte 88 employés. Avec cela, Mason s’attend à ce que la startup porte ses effectifs à 110 d’ici la fin de l’année.

VentureBeat

La mission de VentureBeat est d’être une place publique numérique pour les décideurs techniques afin d’acquérir des connaissances sur la technologie transformatrice et d’effectuer des transactions.

Notre site fournit des informations essentielles sur les technologies et les stratégies de données pour vous guider dans la gestion de vos organisations. Nous vous invitons à devenir membre de notre communauté, pour accéder à :

des informations à jour sur les sujets qui vous intéressent, nos newsletters, un contenu de leaders d’opinion et un accès à prix réduit à nos événements prisés, tels que Transformer 2021: En savoir plus sur les fonctionnalités de mise en réseau, et plus encore

Devenir membre