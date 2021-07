La plate-forme d’automatisation des tests Stack Moxie lève des fonds et tire parti des réseaux de soutien aux startups

MH Lines, fondateur, PDG et chef de produit de Stack Moxie. (Pile Moxie Photo)

Nouveau nom, nouveau financement : Stack Moxie, anciennement connu sous le nom d’Automaton, a recueilli ce printemps 875 000 $ en financement de pré-amorçage. La startup basée à Seattle est une plate-forme d’automatisation de surveillance et de test pour les piles technologiques.

Tirer parti du soutien : Stack Moxie a bénéficié de l’exploitation de nombreuses facettes du réseau de soutien aux startups. Il faisait plus récemment partie de la cohorte inaugurale du SaaS Launch Lab de l’année dernière, un projet conjoint du fonds de capital-risque de Microsoft, M12, et du projet W, une initiative de Davis Wright Tremaine visant à soutenir les fondatrices.

« Launch Lab a été incroyablement précieux. C’était un groupe de superstars absolues des startups dirigées par des femmes en phase de démarrage », a déclaré la fondatrice et directrice générale de Stack Moxie, MH Lines. « L’univers des femmes qui ont l’audace de créer des logiciels pour les entreprises est petit, mais la qualité relative et les réalisations des femmes et de leurs entreprises sont sacrément impressionnantes. »

Launch Labs accepte les candidatures pour la cohorte de cette année jusqu’au 23 juillet.

Lines a lancé l’entreprise en 2018. La startup a également participé à Seattle Techstars 2019, la classe inaugurale de Women in Cloud et le premier programme WTIA Founders.

Croissance malgré les défis : Eric Peterson, le premier responsable de l’ingénierie et des produits de la startup, était avec l’entreprise depuis un peu plus d’un an. Puis l’été dernier, il a déménagé en Europe pour des raisons personnelles. Tout en servant de « leader incroyable », a déclaré Lines, il était difficile de le voir partir.

« Notre produit avait six mois, nous avons intégré nos premiers clients d’entreprise, COVID-19 [was underway], et j’ai pensé à abandonner », a déclaré Lines par e-mail.

Mais certaines choses l’ont maintenue. «Notre équipe était tellement enthousiasmée par nos premiers gains de clients et était tout simplement ravie», a-t-elle déclaré. De plus, elle souhaitait encore créer des fonctionnalités et elle a été invitée à rejoindre le conseil consultatif du Product Management Center de la Foster School of Business de l’Université de Washington, ce qui l’a aidée à raviver sa passion.

Stack Moxie a connu une croissance significative de ses revenus et a doublé le nombre de clients au premier semestre 2021, tandis que les entreprises existantes ont élargi leur utilisation des services de la startup.

L’équipe: Lines est PDG et chef de produit, et a occupé des postes de marketing dans des entreprises telles que Microsoft. La direction de Stack Moxie comprend Neil Harrington, vice-président des ventes et des partenariats ; Ranjeet Minampally, directeur de l’ingénierie produit ; Ariel Sasso, responsable de la réussite client ; et le responsable marketing à temps partiel Adam New-Waterson. L’entreprise compte 13 employés.

Bailleurs de fonds : Le tour comprenait de nouveaux investisseurs Ascend (Kirby Winfield), Alexander Daniels, Mukund Ghangurde, Vinay Gupta, Ellen Levy, Madrona Venture Group’s Pioneer Fund, Francisco Sapori, SIAM Ventures (Sarah Imbach), Swan Venture Fund, Right Side Capital, 9Mile Labs, Michael Moyer et Richard Spencer. Le cycle comprenait également les précédents investisseurs Techstars et l’investisseur providentiel Bill Hanley.