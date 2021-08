La plate-forme de conformité Shyft commence le déploiement du réseau principal avec Binance, Deribit, Tether et d’autres échanges

Projets Blockchain

La plate-forme de conformité crypto Shyft commence le déploiement du réseau principal avec Binance, Deribit, Tether et d’autres grands échanges

Le projet a lancé le déploiement progressif de Veriscope, qui aidera les VASP à déterminer la différence entre les transactions honnêtes et les attaques de données pour se conformer à la règle de voyage du GAFI.

Alors que l’industrie de la crypto-monnaie devient de plus en plus grande et devient de plus en plus adoptée, elle attire également l’attention des régulateurs qui souhaitent que les entreprises liées à la cryptographie mettent en œuvre des règles de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Comme nous l’avons vu avec les principaux acteurs FTX, Binance et BitMEX, les entreprises de cryptographie augmentent leurs efforts de réglementation.

Et les échanges de crypto-monnaie BitMEX et Deribit, qui ont rejoint la plate-forme de conformité crypto Shyft, font un pas de plus dans cette direction. Sa solution Veriscope compte déjà parmi ses clients Binance, Tether, Huobi, Bitfinex et de nombreux autres fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP).

La solution Veriscope de la plate-forme de conformité crypto utilise des contrats intelligents pour identifier les adresses d’échange et partager en privé les données KYC. Cette solution apporte une réponse au problème de découvrir qui est une contrepartie VASP à une transaction, ce qui n’est pas une tâche facile, a déclaré le directeur de la conformité Malcolm Wright dans un communiqué.

« La solution Veriscope apporte une réponse à ce problème qui provoque le moins de frictions client, tout en respectant au maximum la confidentialité des données, le consentement des données et la sécurité. »

Nous sommes ravis d’annoncer cela alors que nous commençons un déploiement en plusieurs phases avec les plus grands échanges. Notre mission est de protéger la décentralisation de la réglementation. Ceci n’est qu’une petite partie de @shyftnetwork alors que nous travaillons au déploiement d’une infra d’attestation globale. 4 ans et nous commençons tout juste 🚀 https://t.co/0mZpl6P6ie – Joseph Wein₿erg (@josephweinberg) 17 août 2021

Shyft, qui a été lancé sur le réseau principal il y a quelques mois, commence actuellement le déploiement progressif d’une approche décentralisée des règles AML du Groupe d’action financière (GAFI).

Les directives du GAFI sur les « Règles de voyage » exigent que les VASP et autres fournisseurs de services rapportent des informations sur les clients qui envoient et reçoivent des fonds au-delà d’un certain seuil afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.