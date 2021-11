La plate-forme de contrat intelligent Agoric lève 32 millions de dollars en vente de jetons privés

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

En tant que tel, Agoric prévoit d’apporter la Blockchain et les contrats intelligents aux développeurs qui gèrent JavaScript, l’un des langages de programmation les plus utilisés aujourd’hui.

La plate-forme de contrat intelligent basée sur JavaScript et construite sur le réseau Cosmos, Agoric, a réussi à lever un total de 32 millions de dollars US lors d’une vente privée pour ses jetons, un processus qui a été mené sur la même page que le lancement de son nouveau réseau. après trois ans de développement.

Agoric lève 32 millions de dollars

A ce titre, l’idée de la création d’Agoric a émergé en 2018 justement pour présenter une plateforme dédiée aux développeurs JavaScript, puisqu’on estime actuellement qu’il s’agit du code dans lequel environ 14 millions de développeurs créent des produits et services. L’idée ici était de créer un espace dans lequel ils pourraient développer des applications décentralisées dans leur langage de base, profitant ainsi des avantages apportés par la technologie Blockchain.

Concernant le lancement d’Agoric et la levée de 32 millions de dollars US, le co-fondateur et PDG du projet, Dean Tribble, a commenté :

« » Le marché des crypto-monnaies a négligé la nécessité d’interagir avec des publics non-crypto-natifs, précisément pour intégrer la prochaine vague d’entrepreneurs DeFi… Agoric vise à combler cet écart. «

Plans pour Agoric

Ce capital s’ajoute aux 6 millions de dollars US initialement levés lors de deux tours de financement précédents, de sorte qu’à ce jour Agoric a reçu un total de 38 millions de dollars US.

Tout au long de ces tours de financement, Agoric a bénéficié du soutien d’entités telles que Polychain, Naval Ravikant, Placeholder, NGC Ventures, Spartan Group, Compound VC, Acrew Capital, Figment, Chorus.One et bien d’autres.

Maintenant qu’Agoric est disponible sur le réseau principal, l’équipe de 22 personnes cherche à créer et à développer sa communauté de développeurs. À cet égard, Tribble a indiqué que les premiers à entrer dans son écosystème seront récompensés, pour lesquels ils prépareront des lots de jetons Build (BLD) à distribuer aux parties intéressées. Dix personnes supplémentaires devraient être embauchées pour soutenir le projet dans divers domaines, en se concentrant principalement sur le développement de l’infrastructure du projet.

Pour les prochaines phases, il est envisagé de lancer le market maker automatisé natif (AMM) du projet, avec lequel les utilisateurs peuvent échanger des tokens liés à leur réseau. Le lancement d’un stablecoin indexé sur le dollar américain (RUN) est également prévu, avec lequel il est prévu de payer des frais au sein du réseau.

