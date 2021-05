La plate-forme de données sur la marijuana Headset lève 1,8 million de dollars pour se développer sur des marchés récemment légalisés

La start-up de Seattle Headset, qui fournit une plate-forme de veille économique pour l’industrie légale du cannabis, a annoncé un nouveau financement de 1,8 million de dollars. Headset utilisera les fonds pour se développer sur des marchés récemment légalisés.

Aux États-Unis, 16 États et Washington, DC, ont légalisé la marijuana récréative pour les adultes de plus de 21 ans et 36 États ont légalisé la marijuana à des fins médicales. Au cours des six derniers mois seulement, une demi-douzaine d’États ont adopté ou sont en train d’adopter une législation légalisant la marijuana sous une forme ou une autre.

Headset a été fondé en 2015 par le PDG Cy Scott, le directeur de la conception Brian Wansolich et le directeur technique Scott Vickers, qui ont tous cofondé Leafly, une plateforme de ressources de cannabis.

Le dernier financement a été dirigé par le gestionnaire d’investissement en private equity Silverleaf Venture Partners avec la participation d’investisseurs axés sur le cannabis WGD Capital et Poseidon. L’année dernière, Headset a levé 3,2 millions de dollars alors que les ventes de cannabis ont augmenté pendant la pandémie. Le financement total à ce jour est d’un peu moins de 20 millions de dollars.