La plate-forme de données sur les pièces automobiles PDM Automotive lève 4 millions de dollars après avoir doublé son chiffre d’affaires en 2020

PDM est dirigé par les fondateurs Johannes Crepon et Philipp Crepon. (Photos PDM)

Nouveau financement: PDM Automotive, une entreprise de 3 ans qui gère une plate-forme de données de produits automobiles pour les fabricants et les récepteurs, a levé une levée de 4 millions de dollars dirigée par FUSE. La startup fournit des informations sur les pièces automobiles du marché secondaire et d’autres données à des entreprises telles que Walmart, Advance Auto Parts, Autozone, Amazon et eBay. Les grandes entreprises de pièces automobiles gèrent également leurs données de catalogue avec PDM.

La startup est issue de Velocity Automotive, un leader du e-commerce en Europe pour les pièces automobiles américaines. PDM est dirigé par les fondateurs Johannes Crepon et Philipp Crepon.

«Le marché secondaire de l’automobile est désuet en ce qui concerne l’échange de données et l’acquisition de marchés», a déclaré Johannes. «Notre plate-forme couvre plusieurs segments de la génération de données, de la maintenance des données, de l’intégration des données et des connexions commerciales. Nous facilitons la fourniture de meilleures données et rationalisons l’échange de données. »

Le chiffre d’affaires de la société a doublé en 2020. Johannes a déclaré que la pandémie avait contribué à stimuler la demande avec une augmentation des ventes de voitures d’occasion, une augmentation des achats d’accessoires et des problèmes de chaîne d’approvisionnement, tous offrant un vent favorable. PDM compte 20 employés et prévoit d’embaucher.