La plate-forme de financement participatif Kickstarter construit une version open source décentralisée

AnTy9 décembre 2021

Kickstarter construit actuellement un système de financement participatif sur la technologie blockchain. Une fois prête, l’entreprise passera son propre site Web à la nouvelle infrastructure. Le nouveau Kickstarter mettra également les outils à la disposition de quiconque pour créer un site de financement participatif concurrent.

Ce protocole open source « créera essentiellement une version décentralisée des fonctionnalités de base de Kickstarter », selon l’annonce officielle de la société.

Pour cela, Kickstarter utilisera la blockchain Celo afin d’être économe en énergie. La blockchain Celo, qui a le soutien d’Andreessen Horowitz et Jack Dorsey, utilise le mécanisme de consensus Proof-of-Stake (PoS) et affirme que son réseau est négatif en carbone, en partie grâce à l’achat de compensations carbone.

Cette décision était une « grande décision », a déclaré Perry Chen, qui a cofondé la plate-forme en 2009, mais une décision facile car elle correspond à la mission de Kickstarter « d’aider à donner vie à des projets créatifs ».

De nombreuses marques bien connues ont commencé leur voyage via Kickstarter, notamment le casque Oculus VR a commencé avec une campagne Kickstarter collectant 2,4 millions de dollars, tout comme le vélo stationnaire Peloton (307 332 $).

La société a également annoncé le lancement d’une nouvelle organisation appelée Kickstarter PBC, qui commencera le développement de la nouvelle infrastructure. Kickstarter financera le projet, nommera un premier conseil d’administration et s’engagera à être l’une des premières plates-formes sur le protocole.

Aucun calendrier précis n’a encore été fixé pour la transition, bien que le développement devrait commencer au premier trimestre de l’année prochaine.

Kickstarter a également déclaré qu’ils établissent un « laboratoire de gouvernance indépendant » pour publier des recherches et s’engager avec la communauté sur la gouvernance des protocoles.

Pour le moment, l’expérience utilisateur ne sera pas affectée car l’entreprise vise à procéder lentement.

« En tant qu’utilisateur, l’expérience Kickstarter que vous connaissez restera la même. Vous ne « verrez » pas le protocole, mais vous bénéficierez de ses améliorations », a déclaré la société.

