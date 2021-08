La plate-forme de gestion d’actifs Blockchain Tokensoft prend désormais en charge Polkadot Parachains » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Tokensoft, une plate-forme de création et de gestion d’actifs blockchain, a annoncé qu’elle prend désormais en charge les projets Polkadot participant aux enchères de machines à sous Parachain. Les projets de la communauté Polkadot peuvent utiliser la plate-forme Tokensoft pour lancer une offre sur les machines à sous Polkadot Parachain, collecter des fonds en $ DOT et distribuer des actifs numériques aux membres de la communauté Polkadot.

“L’écosystème Polkadot se développe à un rythme rapide, et nous sommes ravis d’apporter une suite d’outils qui permet aux projets basés sur Polkadot de collecter les fonds dont ils ont besoin pour sécuriser un emplacement et lancer une nouvelle parachain.”

– Mason Borda., PDG de Tokensoft

Enchères de machines à sous Parachain

Les projets cherchant à se lancer sur Polkadot doivent gagner une enchère de machines à sous Parachain afin de gagner une place sur Polkadot. Cela leur permet d’hériter de la sécurité de preuve de participation de Polkadot et d’utiliser l’interopérabilité inter-chaînes de Polkadot. Les équipes peuvent obtenir le soutien de la communauté via un « crowdloan » afin d’amorcer leur offre dans la vente aux enchères de machines à sous parachain. Après avoir remporté une enchère, les équipes récompensent ensuite les contributeurs avec leur jeton natif. Tokensoft aide à établir la relation avec la communauté tout en tirant parti de l’infrastructure éprouvée qui a mis sur le marché des projets tels que Tezos, Avalanche et The Graph.

« La plate-forme Tokensoft nous a déjà aidés à dialoguer avec plus de 20 000 membres de la communauté lorsque nous avons organisé le premier événement« Build Acala » pour commencer à amorcer la trésorerie d’Acala avant notre prochain lancement sur Polkadot. Les nouvelles fonctionnalités de la plate-forme Tokensoft seront sans aucun doute un ajout positif à l’écosystème Polkadot alors que les enchères de machines à sous parachain continueront de se déployer au cours des prochaines années. »

– Bette Chen, co-fondatrice d’Acala

Les clients de Tokensoft peuvent profiter des avantages suivants :

De grandes offres pour jusqu’à un million de membres de la communauté. Prise en charge du DOT, du BTC, de l’ETH, de l’USDC, du Dai et d’autres méthodes de financement Une distribution équitable et large aux membres de la communauté

«Nous sommes ravis que Tokensoft ait fait des progrès pour soutenir les parachaines Polkadot alors qu’elles s’efforcent de traduire la vague de soutien de la communauté en actifs tangibles nécessaires pour sécuriser un emplacement de parachain. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de Tokensoft pour organiser une vente avec une large distribution à la fois auprès de notre fidèle communauté et de nos futurs membres de la communauté qui découvrent tout juste l’écosystème en pleine expansion sur Moonbeam.

– Aaron Evans, directeur de la Fondation Moonbeam

Si vous construisez dans l’écosystème Polkadot et sur la voie d’une vente aux enchères de parachain, contactez ici pour en savoir plus sur le support de Tokensoft pour Polkadot.

