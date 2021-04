La plate-forme de jeu en ligne Dangal Games va doubler ses dépenses marketing en FY22 à Rs 32 crore

Dangal Games prévoit de lancer une campagne pour créer une notoriété de marque et est actuellement en pourparlers avec des célébrités.

Ils appellent cela le «timing parfait» pour une raison. Dans ce cas, il semble que la décision de la société de jeux en ligne Dangal Games de tirer parti de son association avec la Premier League indienne (IPL) en cours avec le déploiement de FantasyDangal, a porté ses fruits. «La fantaisie en tant que sport en Inde a connu une croissance exponentielle et l’IPL est l’une des périodes de pointe pour les sports de fantaisie. Profitant de cela, nous avons lancé notre FantasyDangal le 9 avril, le même jour que l’IPL a commencé, dans le but de capturer autant de base d’utilisateurs que possible pendant l’IPL tout en exposant notre base d’utilisateurs actuelle au jeu fantastique », Varun Mahna, fondateur et Le PDG, Dangal Games, a déclaré à BrandWagon Online.

Dangal Games prévoit de doubler ses dépenses marketing à Rs 32 crore au cours de l’exercice en cours pour créer la notoriété de la marque et est actuellement en pourparlers avec des célébrités pour des campagnes de marque. «La publicité est au cœur de notre stratégie d’entrée dans le domaine du fantastique. Nous prévoyons une vaste campagne pendant l’IPL. Au cours des deux derniers mois, l’une des principales dépenses a été les plates-formes de jeux en ligne et je pense que la publicité joue un rôle important dans la création de la notoriété de la marque », a déclaré la société. Au cours de l’exercice 20, Dangal Games a affiché 9,3 crores de roupies en tant que dépenses de marketing et la société affirme avoir augmenté ses dépenses de 80% à 16,2 crores de roupies au cours de l’exercice 21. Cependant, contrairement à la plupart des sociétés de jeux fantastiques, Dangal Games prévoit de ne dépenser que pour le numérique. «En plus d’utiliser les plates-formes de médias sociaux ainsi que la publicité programmatique, nous tirerons parti de la plate-forme Disney + Hotstar pendant la seconde moitié de l’IPL pour maximiser notre portée et notre notoriété», a expliqué Mahna.

Dangal Games est entré dans le secteur des jeux en ligne avec son PokerDangal en 2017 – cela a été suivi par le lancement de la plateforme de rami RummyDangal en septembre 2020. La société affirme avoir doublé sa base d’utilisateurs l’année dernière et compte actuellement une base d’utilisateurs d’environ 1 million. avec 100 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU). «Avec le lancement de RummyDangal l’année dernière et de FantasyDangal cette année, nous prévoyons que notre base d’utilisateurs augmentera 10 fois d’ici la fin de FY22», a déclaré Mahna.

Selon la société, PokerDangal est sa principale source de revenus, représentant près de 90% des revenus, les 10% restants provenant de RummyDangal. Cependant, à l’avenir, la société s’attend à ce que les revenus soient répartis également entre les deux plates-formes, FantasyDangal contribuant à 10% d’ici la fin de l’exercice 22. Actuellement, PokerDangal facture des frais de plate-forme de 12%, tandis que les frais de plate-forme récemment ajoutés de RummyDangal ne sont que de 3%. Par la suite, le prix de transaction moyen (ATP) pour PokerDangal est de Rs 1.500 tandis que RummyDangal horloges Rs 1.200 comme ATP.

Selon la société de veille économique Tofler, la société mère de Dangal Games, Xeta Networks Pvt Ltd, a enregistré un chiffre d’affaires de 19,6 crore Rs au cours de l’exercice 20 et prétend avoir connu une croissance de 50 à 55% au cours de l’exercice 21 à 29-30 crore Rs. Pour Mahna, alors que PokerDangal a été une entreprise rentable, il faudra quelques années pour que RummyDangal et FantasyDangal atteignent le seuil de rentabilité. «Nous prévoyons d’atteindre le seuil de rentabilité dans les 18 à 20 prochains mois», a-t-il déclaré. La société a publié 1,3 crore de roupies en tant que bénéfice au cours de l’exercice 20.

