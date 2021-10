La plate-forme de la commission d’art japonaise avec plus de 1,5 million d’utilisateurs est «très intéressée» à accepter la crypto

Paiements et marchands

La plate-forme japonaise de la commission artistique avec plus de 1,5 million d’utilisateurs est «très intéressée» à accepter la crypto comme moyen de paiement

AnTy18 octobre 2021

Le service de commande d’œuvres d’art japonais Skeb s’est adressé à Twitter pour partager qu’il ne rejoindrait pas la manie des jetons non fongibles (NFT).

La semaine dernière, Skeb a déclaré qu’il n’avait « pas l’intention d’émettre des NFT », et si c’était le cas, ces œuvres d’art numériques appartiendraient aux créateurs. S’ils émettent des NFT aux clients, ce sera la preuve de « je l’ai demandé », mais la société a noté que les NFT peuvent changer de propriété et que « n’aura aucun sens ».

Les jetons non fongibles sont des actifs uniques stockés sur un grand livre numérique qui utilise la technologie blockchain pour établir une preuve de propriété vérifiée et publique, et cette année, ils ont explosé en popularité et en utilisation, enregistrant plus de 10 milliards de dollars de ventes.

« Les NFT deviennent maintenant des cibles d’investissement, et les créateurs peuvent les publier sans bien comprendre comment ils fonctionnent. Il est également important de noter que la propriété des NFT n’est pas synchronisée avec la propriété des arts qui leur sont associés », a écrit la société sur Twitter.

Skeb a ajouté que les NFT sont comme des souvenirs de musée et qu’ils ne devraient pas être associés à des droits d’auteur ou à des biens immobiliers. « Les NFT ne devraient pas être utilisés comme preuves de leur propriété », a-t-il ajouté.

Au 25 septembre, le nombre total d’utilisateurs enregistrés de la société dépassait 1,5 million.

Bien qu’il ne soit pas intéressé par les NFT, Skeb est « très intéressé » par l’utilisation de la crypto-monnaie comme méthode de paiement. Ce mode de paiement leur permettra de « conserver la liberté d’expression sans aucune influence des sociétés émettrices de cartes de crédit ».

Cela est logique étant donné que la plate-forme accepte Visa et MasterCard mais ne peut pas accepter PayPal car le géant des paiements ne leur fournit pas de support. PayPal a en fait commencé à proposer l’achat, la vente et le stockage de crypto l’année dernière, tandis que Visa et MasterCard sont également devenus compatibles avec la crypto. Cette année, Visa a également rejoint la tendance NFT en achetant un CryptoPunk et a récemment annoncé un programme NFT pour aider les créateurs.

« Ce n’est pas que Skeb n’accepte pas PayPal. C’est que PayPal a refusé Skeb », a écrit la société sur Twitter plus tôt cette année.

En tant que telle, la société a actuellement des discussions internes sur la manière dont elle peut être impliquée dans la crypto-monnaie.

