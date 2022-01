Image : Nintendo

2021 était apparemment une autre « année record » pour les discussions sur les jeux sur le géant des médias sociaux Twitter – et dans le cadre de cela, la plate-forme a maintenant rassemblé les faits saillants du jeu vidéo de l’année en un seul message.

Au total, il y a eu 2,4 milliards de tweets sur les jeux, une augmentation de 14% en glissement annuel – le quatrième trimestre étant le trimestre le plus important pour les conversations sur les jeux sur le site.

En ce qui concerne les jeux les plus tweetés, le succès sur mobile/console Genshin Impact a pris la première place, suivi de Apex Légendes à la deuxième place et Ensemble étoiles! en troisième. Plus bas, on peut voir les Traversée d’animaux : nouveaux horizons en sixième (il a pris la première place l’année précédente) et même des titres comme Minecraft et Fortnite.

Les plus tweetés sur les jeux vidéo :

Genshin Impact (@GenshinImpact) Étoiles de l’Ensemble Apex Legends (@PlayApex) ! (@ensemble_stars) Final Fantasy (@FinalFantasy) Fate/Grand Order (@fgoproject) Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing) Knives Out (@game_knives_out) Minecraft (@minecraft) Project Sekai (@pj_sekai) Fortnite (@fortnitegame)

Le Japon était le pays qui a le plus parlé de jeux en 2021, suivi des États-Unis et de la Corée du Sud, et le Royaume-Uni était à la huitième place.

Pays tweetant le plus sur le jeu :

Japon 🇯🇵 États-Unis Corée du Sud 🇰🇷 Thaïlande 🇹🇭 Brésil 🇧🇷 Philippines 🇵🇭 Indonésie 🇮🇩 Royaume-Uni 🇬🇧 France 🇫🇷 Inde 🇮🇳

Et un autre moment fort a été le plus tweeté sur les événements. L’événement numérique de l’E3 2021 a remporté la première place, suivi des Game Awards de Geoff Keighley et en troisième place de la Xbox Games Showcase.

Les événements de jeu les plus tweetés :

E3 2021 (@E3) The Game Awards (@TheGameAwards) Vitrine des jeux Xbox (@Xbox) Gamescom 2021 (@Gamescom) Summer Game Fest 2021 (@SummerGameFest)

Vous pouvez voir diverses autres catégories comme les plus tweetées sur les créateurs de jeux et les meilleures équipes d'eSports sur la page de synthèse de Twitter. Que pensez-vous du « plus tweeté sur les jeux » sur la plateforme en 2021 ?