La plate-forme de messagerie et de trading crypto alimentée par la blockchain Solana

La blockchain la plus rapide au monde, Solana, dans ses efforts pour améliorer l’industrie de la blockchain et rendre l’expérience unique pour les passionnés, a cherché à créer un écosystème où les utilisateurs de crypto peuvent échanger, transférer des données et communiquer entre eux au sein d’une seule plate-forme via son application de messagerie alimentée. , Sécrétum.

Suite à un récent communiqué de presse, Secretum est une plate-forme de messagerie et de crypto trading alimentée par la blockchain Solana. Il est reconnu comme la première et la seule application de messagerie cryptée décentralisée et de négociation OTC Solana Blockchain au monde.

L’acquisition d’actifs cryptographiques est devenue un désir pour un large éventail de personnes dans le monde, car le taux de détenteurs de crypto-monnaies a considérablement augmenté au fil des ans. Par conséquent, il est devenu la principale priorité pour les utilisateurs de rechercher des plateformes fonctionnant exclusivement qui peuvent aider à sécuriser leur patrimoine.

Il ne fait aucun doute que cela a été un défi majeur pour l’industrie de la cryptographie de protéger efficacement les actifs et les données de la blockchain en raison des failles trouvées dans la plupart des plates-formes qui sont à peine conviviales avec des services coûteux.

Ces défis ont rendu de nombreux actifs et entreprises vulnérables aux cyberattaques. Cependant, l’évolution de Secretum est née dans le but de remédier à ces défis majeurs auxquels sont confrontés les passionnés de crypto.

Secretum dans ses fonctionnalités uniques a été alimenté par la sécurité intrinsèque, la robustesse et l’évolutivité de Blockchain pour lui permettre de sécuriser les actifs et les données de la blockchain.

Secretum se concentre essentiellement sur la sécurisation des communications et de la propriété de la cryptographie. Les fonctionnalités prometteuses exclusives de l’application de messagerie et de trading Secretum comprennent : la sécurité des données, la flexibilité des échanges, la sécurité de la messagerie et la rentabilité.

Dans le but d’offrir une expérience de trading incroyable et discrète aux utilisateurs, Secretum offrira aux utilisateurs l’accès suivant, comme indiqué ;

Communiquez directement et de manière anonyme par messagerie/téléphone/vidéo avec tout autre propriétaire de portefeuille dans le monde, sur la base uniquement des adresses de portefeuille. Négociez des actifs cryptographiques et des jetons cryptographiques P2P via une fonctionnalité intégrée ESC (entiercement intelligent contrat). Sécurisez les communications, le stockage de fichiers et les transactions contre les pirates et les interférences du gouvernement via un réseau de nœuds distribué décentralisé. Recevez des récompenses pour l’utilisation de l’application et la création de contenu, en plus de payer pour des services/abonnements supplémentaires, via le jeton SER. Permettre aux utilisateurs de proposer du contenu premium sur les chaînes publiques à d’autres utilisateurs de la plate-forme, en échange de paiements via le jeton SER.

