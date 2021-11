Ethereum (ETH)

La plate-forme de messagerie populaire, Discord et le PDG suggèrent qu’ils explorent la compatibilité avec Ethereum

La plate-forme de réseau social Discord explore les possibilités d’un partenariat avec le protocole populaire DeFi, Ethereum.

Intégration Discord-Ethereum

Le PDG de la société, Jason Citron, a fait allusion à la possibilité de lier Discord à Ethereum via un tweet tard le lundi 8 novembre.

Le tweet était accompagné d’une capture d’écran de la page des paramètres Discord. Il affichait la possibilité de se connecter à Ethereum à l’aide du portefeuille Metamask ou du connecteur de portefeuille open source, WalletConnect, et une balise de légende, « probablement rien » qui y était attachée.

La publication Twitter de Citron était la suite d’un précédent tweet de Packy McCormick, où il présentait les possibilités infinies de Discord en tant que Web3 Sleeper et son application dans la communauté crypto dans sa newsletter NotBoring.

Les options de configuration n’étaient pas disponibles plus tôt dans la journée sur la plate-forme, indiquant qu’elle était encore en phase de développement et n’était pas encore prête à être rendue publique.

Discord était à l’origine le lieu où les joueurs pouvaient se réunir et partager des expériences de rire, de frustration, de nostalgie et de réussite. Il peut facilement être utilisé pour héberger des jeux virtuels avec des amis et échanger des œuvres d’art. Le monde du jeu a connu une intégration transparente dans l’industrie de la cryptographie.

La crypto-monnaie permet aux joueurs de jouer à l’international sans problèmes de sécurité, de taux de change et de contraintes d’identité.

Expérience de jeu et transactions transparentes

Le modèle de jeu pour gagner dans l’industrie du jeu offre aux joueurs plusieurs façons de gagner en faisant ce qu’ils aiment le plus. Certains joueurs achètent un personnage du jeu, le mettent à niveau et le vendent pour gagner de l’argent. Crypto les aide à transférer des fonds plus rapidement depuis n’importe où dans le monde sans aucune restriction.

Discord étant la plate-forme sociale numéro un pour les joueurs, l’inclusion du portefeuille Ethereum dans le réseau social pourrait représenter des transactions plus transparentes et sécurisées pour les joueurs.

Dans son article sur les possibilités de Discord en tant que dormeur Web3, Packy McCormick a déclaré qu’il était devenu la plate-forme de choix pour de nombreuses nouvelles entités, des protocoles aux projets NFT en passant par les DAO, en s’appuyant sur le monde brillant et inachevé du Web3.

La plate-forme héberge actuellement une tonne de joueurs, avec des passionnés de crypto qui participent à des tâches et à des défis pour gagner des places et des rôles pour les parachutages de nouveaux jetons qui viennent d’arriver sur le marché. Ces jetons servent de moyen d’échange valable pour ces concours virtuels.

L’incorporation du portefeuille basé sur Ethereum aiderait à rationaliser la variété de jetons actuellement disponibles sur la plate-forme.

