La plate-forme de paris sportifs DraftKings deviendra un validateur de réseau de polygones et prendra en charge les gouttes NFT personnalisées

Polygone (MATIC)

La plate-forme de paris sportifs DraftKings deviendra un validateur de réseau de polygones et prendra en charge les baisses de NFT personnalisées sur le marché

La société de paris sportifs populaire DraftKings a fait un pas de plus dans le monde des crypto-monnaies et de la blockchain en devenant un validateur complet pour Polygon Network, une plate-forme de mise à l’échelle basée sur Ethereum.

La société, dont la capitalisation boursière s’élève actuellement à 20 milliards de dollars, a annoncé que l’évolutivité reste un défi dans l’espace blockchain, notant qu’elle vise à préparer le terrain pour le marché DraftKings – un écosystème qui se concentre spécifiquement sur les NFT.

Pour devenir validateur, le géant des paris lancera un nœud sur le réseau Polygon pour améliorer la vérification des transitions à l’aide d’un protocole de consensus de preuve de participation (PoS).

DraftKings et son statut de validateur

Paul Liberman, co-fondateur et président des produits et technologies mondiaux chez DraftKings, a déclaré dans un communiqué :

« L’évolutivité et la durabilité restent parmi les défis critiques de la technologie blockchain, alors alors que nous jetons aujourd’hui les bases de la vision de DraftKings Marketplace de demain, les vastes informations et les produits éprouvés de Polygon autour des solutions évolutives sont inestimables. »

Grâce à cette collaboration, DraftKings aura la possibilité de contribuer à la gouvernance de Polygon. Cela signifie que la société de paris, en tant que détenteur de jetons, aura son mot à dire dans la mise en œuvre des modifications du réseau après avoir jalonné ses jetons sur la plate-forme.

DraftKings, en août de cette année, a collaboré avec le marché NFT Autograph soutenu par Tom Brady pour déployer la Preseason Access Collection, un marché pour les objets de collection NFT d’athlètes célèbres. Certains de ces athlètes comprennent le sprinteur jamaïcain Usain Bolt et la gymnaste américaine Simone Biles.

Les débuts sur le marché ont eu lieu alors que les échanges d’images enregistrées dans la blockchain montaient en flèche, rendant les NFT plus attrayants pour les commerçants de détail.

NFT de DraftKings

Alors que les entreprises sportives et les athlètes sont plus intéressés que jamais par les marchés NFT, DraftKings, soutenu par plus de 5,5 millions d’utilisateurs, est prêt à exploiter le potentiel de ce marché.

Selon le président de DraftKings, Matt Kalish, tourner ce public vers les NFT et les garder engagés était un objectif clé du lancement du marché.

« Que quelqu’un connaisse bien ou à peine les objets de collection numériques, nous envisageons DraftKings Marketplace comme une plate-forme de premier plan pour tous dans une tendance qui est décidément là pour rester. »

Alors que les problèmes de stabilité et l’augmentation des frais de transaction continuent de suivre la blockchain Ethereum, le développement d’applications décentralisées (dApps) déplace désormais l’attention vers des alternatives avec des solutions plus évolutives et des frais de transaction moindres. Certaines de ces solutions incluent Algorand, Solana, Cardano et Polygon.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.