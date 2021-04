La plate-forme de prêt numérique soutenue par un quota en Inde, LoanTap, vise un décaissement de 1000 crores de roupies au cours de l’exercice 22

Le gouvernement avait bloqué le mois dernier 27 applications de prêt en vertu de l’article 69A de la loi de 2000 sur les technologies de l’information.

Crédit et financement pour les MPME: La société financière non bancaire en ligne (NBFC) LoanTap vise à débourser 1000 crores de Rs au cours de l’exercice 2021-2022, contre plus de 600 crores Rs jusqu’à présent, ainsi que l’intégration de plus de 82000 nouveaux clients, a déclaré le PDG et cofondateur Satyam Kumar à Financial Express en ligne. La start-up de prêt numérique, qui propose des prêts aux entreprises, des prêts personnels, etc., et s’était liée à la Bank of Maharashtra en février de cette année pour des co-prêts aux MPME, avait un taux de défaut de moins de 1% avant Covid qui a légèrement augmenté. à 2% en termes de jours de retard après la pandémie. LoanTap a jusqu’à présent levé plus de Rs 170 crore de financement auprès d’investisseurs, notamment 3one4 Capital, India Quotient, Shunwei Capital, Avana Capital, Kae Capital, etc.

«Nous avons maintenu un bilan de trésorerie positif depuis notre création en 2016. Nous avons été en mesure de gérer et de maintenir notre consommation de trésorerie très faible, ce qui nous a finalement aidés à atteindre nos objectifs. Jusqu’à ce jour, nous avons déboursé plus de Rs 600 crore de fonds à travers plus de 35000 clients. L’argent est une matière première pour nous et par conséquent, nous visons à lever des tours de dette et de participation pour créer un portefeuille de prêts plus important qui peut répondre à plus de clients, en particulier sur les marchés inexploités », a déclaré Kumar.

Pour soulager les entreprises et les particuliers touchés par la pandémie de l’année dernière, la Banque de réserve de l’Inde avait autorisé en mars les établissements de crédit à imposer un moratoire sur les versements de prêts à terme dus entre le 1er mars et le 31 mai 2020. La période a encore été prolongée. jusqu’au 31 août 2020. La RBI avait également permis aux banques d’entreprendre une restructuration de prêt ponctuel de certaines catégories de comptes de crédit confrontés au stress de Covid sans les classer comme NPA.

«La restructuration aurait dû être annoncée dès le début car la plupart des gens avaient de l’argent à rembourser, mais ils n’étaient pas sûrs de la situation future quant à la façon dont leur flux de trésorerie s’empilera. L’industrie fonctionnait à 27 à 40 p. 100 du moratoire alors que nous fonctionnions à 11 p. 100 du moratoire. Nous sommes en mesure de gérer une perte de crédit d’environ 5% », a ajouté Kumar.

Le marché des prêts en ligne est sous le scanner de la RBI et du gouvernement depuis un certain temps pour lutter contre la fraude des applications de prêt chinoises opérant en Inde. À la suite de l’interdiction de plus de 250 applications d’origine chinoise dans des catégories telles que les réseaux sociaux, les jeux, le commerce électronique, les actualités, les affaires, le montage photo et vidéo, etc., le gouvernement avait bloqué le mois dernier 27 applications de prêt en vertu de l’article 69A de la loi de 2000 sur les technologies de l’information.

Dans une circulaire datée du 24 juin 2020, RBI avait réitéré aux banques et aux NBFC de divulguer les noms des plates-formes de prêt numérique engagées en tant qu’agents sur le site Web, tandis que les plates-formes de prêt étaient tenues de divulguer d’avance le nom de l’établissement de prêt au nom duquel elles prêtent. En outre, un communiqué de presse a également été publié le 23 décembre 2020, mettant en garde les gens contre les plates-formes de prêt numérique non autorisées et appelant à vérifier les antécédents du fournisseur de services. La banque centrale avait également constitué un groupe de travail le 13 janvier 2021 pour étudier tous les aspects des activités de prêt numérique, y compris les prêts via des plateformes en ligne et des applications mobiles par des entités réglementées et non réglementées par la RBI. Le groupe devait également émettre des recommandations relatives aux mesures réglementaires et de protection des clients.

