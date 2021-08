La plate-forme de puzzle de type Limbo ‘Eternal Hope’ va changer cette semaine

Eternal Hope de Doublehit Games est sorti en avril de cette année sur Steam – où il se trouve actuellement sur une note très positive des utilisateurs – et maintenant le développeur a annoncé une version Switch qui devrait arriver sur l’eShop le 26 août.

Un puzzle-plateforme à changement de dimension très dans le moule esthétique de Hollow Knight avec un gameplay qui rappelle fortement les limbes de Playdead, Eternal Hope voit les joueurs assumer le rôle de Ti’bi, un jeune garçon qui doit se lancer dans un voyage d’amour et d’espoir dans afin de sauver l’âme de sa bien-aimée.

Le texte de présentation officiel des relations publiques approfondit certains des détails les plus fins :

Embarquez pour un voyage dans un monde sombre et magique plein de mystères !

Voyagez à travers des forêts mystiques, des grottes cachées, des villes anciennes pour gravir les montagnes jusqu’au Temple des Âmes.

Utilisez des pouvoirs spéciaux pour passer d’un monde à l’autre et changer l’environnement dans lequel vous jouez.

Résolvez des énigmes avec un peu d’aide ! Utilisez les environnements et les créatures du monde des ombres pour surmonter les obstacles qui vous attendent.

Ami ou ennemi? Rencontrez des créatures uniques et découvrez-en plus sur les espèces qui habitent le monde des ombres.

Une bande son magnifique et originale qui vous plongera dans l’histoire émouvante de Ti’bi.

Traversez des paysages évocateurs qui aident à raconter une histoire unique.

Voyez le monde à travers les yeux de Ti’bi alors que vous percez des mystères sur vous-même et sur une civilisation perdue depuis longtemps.