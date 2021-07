La plate-forme de récompenses d’achat Bitcoin (BTC) Lolli clôture un cycle de financement de 10 millions de dollars Crypto new media

Lolli, une application de récompenses d’achat en bitcoin (BTC), a annoncé aujourd’hui la clôture d’un tour de financement de série A de 10 millions de dollars dirigé par le premier bailleur de fonds de Chime, Acrew Capital.

Le cycle comprenait également Banana Capital, Up North Management et Animal Capital, le fonds de capital-risque axé sur le général Z fondé par les stars des médias sociaux Josh Richards, Griffin Johnson et Noah Beck.

De plus, ce cycle de financement de série A a vu des investissements d’influenceurs et d’entrepreneurs tels que Logan Paul, Chantel Jeffries, Lauren Riihimaki de LaurDIY, Kenny Beecham et Baron Davis.

De plus, l’augmentation comprend un réengagement de nombreux des premiers investisseurs de Lolli, notamment Seven Seven Six d’Alexis Ohanian, 3K VC, Gabriel Leydon et Forerunner Ventures.

Ce nouveau financement aidera à élargir l’embauche, à de nouveaux partenariats et à poursuivre le développement de la nouvelle application mobile de Lolli.

Fondée en 2018 par Matt Senter et Alex Adelman, Lolli offre aux utilisateurs des récompenses BTC sur les achats quotidiens.

Les acheteurs peuvent utiliser l’application mobile ou l’extension de navigateur de Lolli pour gagner des récompenses en bitcoins chez plus de 1 000 grands détaillants et sociétés Fortune 500, dont Kroger, Microsoft et Booking.com.

À ce jour, les utilisateurs de Lolli ont gagné plus de 3,5 millions de dollars en récompenses en bitcoins.

