La plate-forme de remise de factures MPME M1xchange lève 10 millions de dollars auprès du nouveau fonds Smbhav de 250 millions de dollars d’Amazon, entre autres

M1xchange a jusqu’à présent réduit des factures d’une valeur de 1,7 milliard de dollars auprès de 10 000 fournisseurs de MPME en Inde.

Crédit et financement pour les MPME: La plate-forme de remise sur créances commerciales pour les MPME M1xchange a levé un tour de table de 10 millions de dollars dirigé par Amazon avec la participation de BEENEXT et de l’investisseur existant Mayfield. Cet investissement était le premier accord pour le Smbhav Venture Fund de 250 millions de dollars lancé par Amazon jeudi lors de l’événement annuel Smbhav de la société. M1xchange faisait partie des trois systèmes d’actualisation des créances commerciales (TReDS), y compris RXIL et Invoicemart, qui ont reçu l’approbation de la Reserve Bank of India (RBI) en 2017 pour faciliter le financement des créances commerciales. M1xchange relie les MPME aux banques via son échange de marché où les anciens attribuent les frais de facturation à une banque ou à un financier pour débloquer le fonds de roulement immobilisé dans des factures impayées.

Lancé il y a un peu plus de trois ans, M1xchange a actualisé des factures d’une valeur de 1,7 milliard de dollars auprès de 10 000 fournisseurs de MPME jusqu’à présent en Inde à un taux d’intérêt de 6 à 10% par an. Le délai moyen entre la présentation des factures et leur validation et décaissement des fonds est de deux jours, selon l’entreprise. M1xchange compte 36 banques partenaires sur sa plateforme.

«Cet investissement intervient à un moment où M1xchange travaille à l’intégration de ce marché sécurisé pour le financement des créances avec d’autres initiatives numériques du gouvernement. Avec ce nouveau financement, nous prévoyons d’étendre davantage notre portée au-delà des 352 villes dans lesquelles les MPME bénéficient actuellement de réductions de factures », a déclaré Sundeep Mohindru, PDG de M1xchange.

Lisez aussi: Amazon annonce un fonds de capital-risque de 250 millions de dollars axé sur les PME; vise à mettre en ligne 1 million de détaillants hors ligne d’ici 2025

Pour atténuer la pénurie de fonds de roulement des MPME en l’absence d’apurement des cotisations, le gouvernement avait également exhorté les grandes entreprises l’année dernière à intégrer la plate-forme TReDS. Les entreprises du secteur public central (CPSE) et d’autres entreprises avec un chiffre d’affaires de plus de 500 crore Rs ont été mandatées pour rejoindre la plateforme en tant qu’acheteurs, ainsi que les MPME en tant que vendeurs et banques, les NBFC et d’autres institutions financières autorisées par la RBI à participer en tant que financiers. En février de l’année dernière, le portail gouvernemental des marchés publics GeM avait annoncé un partenariat avec RXIL pour aider les ministères, les unités du secteur public, les CPSE, etc. à financer leurs paiements aux MPME vendeurs de biens et services.

Le défi des factures non compensées ou des retards de paiement continue de hanter les MPME. Selon le portail de surveillance des retards de paiement MSME Samadhaan, le nombre de cas de retard de paiement déposés auprès des conseils de facilitation des MSE (MSEFC) par les micro et petites entreprises (MPE) a presque doublé, passant de 13091 au 27 avril 2020 à 25705 en avril. 13, 2021. Le montant à payer dans le nombre de cas déposés a également augmenté de 125 pour cent, passant de 4 112 crores de roupies à 9 250 crores de roupies au cours de ladite période.

