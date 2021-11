La plate-forme de réseautage pour les arts de la scène, Stagetime, réalise une levée de fonds de 1,5 million de dollars

La plate-forme de réseautage pour les arts de la scène, basée à Bloomington, dans l’Indiana, a officiellement annoncé l’achèvement d’un tour de table de 1,5 million de dollars.

La startup de deux ans, qui fonctionne « comme une solution personnalisée pour les professionnels des arts du spectacle et les employeurs », a dévoilé ce matin l’augmentation de plusieurs millions de dollars. Le groupe de capital-risque basé à Chicago Hyde Park Angels a mené la ronde, qui a également bénéficié du soutien de M25 (une autre entreprise de Chicago) et de l’Indiana University Angel Network.

Stagetime – qui dit qu’il compte comme utilisateurs au nord de 1 600 individus ainsi que des organisations telles que l’opéra de Santa Fe et l’opéra de Dallas – a l’intention d’utiliser le capital « pour renforcer son équipe, alimenter davantage la croissance organique de sa clientèle et continuer à améliorer son caractéristiques du produit. » Plus précisément, la plate-forme se prépare à déployer un «outil de casting», conçu pour «permettre aux utilisateurs de planifier efficacement les futurs besoins en talents», au printemps 2022.

Plus généralement, alors que les chanteurs, compositeurs et autres professionnels cherchent désormais à « relancer des carrières interrompues » et à « reconstituer des réseaux professionnels », la sortie se poursuit, il est plus important que jamais d’avoir « une plate-forme efficace » pour le réseautage.

Cependant, les cadres supérieurs maintiennent que « les produits de réseautage traditionnels… De plus, la section FAQ du site Web de Stagetime détaille le type d’informations et de contenu que les utilisateurs doivent inclure sur leurs profils : « Imaginez un mélange d’un excellent profil LinkedIn, des éléments les plus importants de votre site Web et de la connectivité de Facebook ( mais avec des limites professionnelles !). »

S’adressant à l’augmentation de son entreprise dans un communiqué, la fondatrice et PDG de Stagetime, Jennie Moser – anciennement graphiste pour l’Opéra Théâtre de Saint Louis et fondatrice de Jennie Moser Design – a déclaré en partie : « Depuis que nous avons commencé à construire Stagetime, la priorité absolue a été pour donner aux artistes un outil puissant qui les met en charge de leur propre carrière.

« Notre plate-forme permet aux artistes de raconter leurs histoires de manière simple et créative, puis de tirer parti de ces récits pour se connecter avec des personnes qui peuvent les aider à progresser. Ceci, à son tour, aidera l’industrie des arts de la scène à croître et à prospérer », a conclu Moser.

Le cycle de financement de Stagetime représente la dernière d’une série récente d’augmentations de capital de grande envergure dans l’industrie de la musique – avec un accent particulier sur les afflux de capitaux (relativement) faibles pour les startups. Depuis la mi-octobre, par exemple, le métaverse « démarrage de l’expérience musicale » Stage11 a levé 5,8 millions de dollars, l’entreprise de séparation de musique AI Audioshake a réalisé une augmentation de 2 millions de dollars et la société suisse Mictic a reçu 2,5 millions de dollars pour les appareils portables de musique.