La plate-forme de stockage NFT Filecoin (FIL) est mise en service

Toute personne ayant investi dans Pièce de monnaie (FIL) hier, vous pouviez vous attendre à un gain de prix décent aujourd’hui. Le prix de la crypto-monnaie a grimpé de plus de 25% du jour au lendemain. Beaucoup se demandent maintenant ce qui se cache derrière la flambée soudaine des prix.

Filecoin veut créer un réseau de stockage décentralisé et résistant à la censure qui durera éternellement. L’idée derrière l’idée est le fondateur de Protocol Labs, Juan Benet, qui a d’abord attiré l’attention sur lui-même avec le développement du système InterPlanetary Filey (IPFS) dans l’espace crypto. IPFS est un protocole open source permettant de créer des réseaux peer-to-peer pour stocker des données. Filecoin utilise cette technologie et est l’une des plus grandes offres initiales de pièces (ICO) de l’histoire des crypto-monnaies. En 2017, le projet Protocol Labs a levé plus de 200 millions de dollars auprès d’investisseurs.

Actuellement, Filecoin propose un service de stockage en nuage similaire à Dropbox and Co. Cependant, il existe une différence significative. Sur Filecoin, les utilisateurs peuvent également offrir un espace de stockage et être récompensés par FIL pour cela.

Malgré les difficultés initiales, FIL est aujourd’hui devenu un gigantesque réseau. Selon Forbes, le réseau Filecoin dispose actuellement de plus de 2,5 milliards de gigaoctets de capacité de stockage, suffisamment d’espace pour stocker 725 millions de fichiers vidéo haute résolution 1080P.

Avec les NFT basés sur un réseau décentralisé comme Ethereum, les NFT eux-mêmes sont stockés sur un réseau décentralisé. Mais les données sous-jacentes du NFT se trouvent souvent sur des serveurs centraux.

Avec l’aide de NFT Storage, ce problème devrait être résolu. Les métadonnées d’un NFT peuvent être stockées de manière sécurisée et décentralisée sur le réseau Filecoin avec NFT.Storage. Ceci est destiné à rendre les données relatives aux NFT individuels aussi transférables que le NFT lui-même. Cela pourrait jouer un rôle important à l’avenir, en particulier avec les droits de licence de NFT ou d’autres

NFT.Storage comble donc une lacune pour les développeurs NFT à la recherche d’une méthode de « meilleure pratique » pour stocker en toute sécurité leurs données NFT. La solution de stockage NFT de Filecoin joue un rôle de pionnier dans l’espace crypto. Certains projets comme Palm, VideoCoin et divers marchés NFT s’appuient déjà sur le réseau Filecoin pour stocker des données importantes.

La refonte de Filecoin semble attirer beaucoup d’attention en ce moment et gagne également la faveur des investisseurs. Au cours des dernières 24 heures seulement, Filecoin a augmenté de plus de 25%. Au moment de mettre sous presse, FIL se négocie à un peu moins de 90 $.

Avis de non-responsabilité : ces lignes ne remplacent pas les conseils en investissement, les investissements sur le marché de la cryptographie sont effectués à vos risques et périls. N’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je reçois des commissions pour les achats effectués via les liens de cette publication.