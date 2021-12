La plate-forme de télévision sociale Scener ajoute David Baron de Hulu en tant que PDG et le cinéaste JJ Abrams en tant qu’investisseur

David Baron, PDG de Scener. (Photo via Scener)

Scener, la startup basée à Seattle qui ajoute une couche sociale à la visualisation de contenu télévisé en streaming, a nommé David Baron au poste de PDG. Baron a aidé à lancer Hulu en 2007 et a passé 14 ans dans ce service de streaming.

La société a également annoncé une nouvelle équipe d’investisseurs et de conseillers, dont JJ ​​Abrams, le cinéaste et producteur, ainsi que Sean Rad, fondateur et investisseur de Tinder, et Marc Geiger, co-fondateur de Lollapalooza et responsable de la musique pour WME. L’entrepreneur Richard Wolpert rejoint Scener en tant que président exécutif.

Scener a été issu de RealNetworks en 2018 et a levé 2,1 millions de dollars en financement de démarrage en 2020, avec le soutien de SeaChange, basé à Seattle, et de Glaser Investments, le fonds géré par le fondateur et PDG de RealNetworks, Rob Glaser.

« Scener a résolu le casse-tête de l’expérience de visionnage social pour les services de streaming et est idéalement positionné pour encore plus de croissance à venir », a déclaré Baron dans un communiqué de presse. Son embauche a été signalée pour la première fois par Deadline.

« L’industrie du streaming est également à un point d’inflexion dramatique », a-t-il ajouté. « Les consommateurs exigent désormais à la fois simplicité et connexion sociale dans leurs expériences de visionnage. Imaginez avoir un service dans le cloud qui donne accès à toutes vos options de divertissement en streaming, est nativement social et portable sur tous les appareils, le tout sans périphérique matériel ni dongle supplémentaire – c’est l’avenir de la visualisation sociale et de la découverte de contenu.

Scener transforme le visionnage de la télévision en soirées de veille sociale. (Image de scène)

Scener utilise une extension gratuite de Google Chrome et sa plate-forme Watch Party permet à quiconque d’héberger une projection avec jusqu’à 10 co-hôtes sur le chat vidéo et jusqu’à 1 million de téléspectateurs. Alors que de plus en plus de fournisseurs de streaming expérimentent leurs propres fonctionnalités de co-visionnage – Netflix a « Netflix Party » et Disney + a « GroupWatch » – Scener a été un précurseur et prend en charge la lecture sur au moins 10 principaux services de streaming, y compris ceux susmentionnés ainsi que Amazon Prime Vidéo, Hulu et YouTube.

Baron a aidé à développer les activités de distribution de contenu de Hulu, notamment Hulu + LiveTV, et il a géré des milliers de fournisseurs de contenu. Auparavant, il était vice-président chez Fox Digital Media et Paramount Digital Entertainment et il a passé trois ans chez Microsoft en tant qu’agent de liaison avec l’industrie du divertissement du géant de la technologie basé à Redmond, Wash. au milieu des années 90.

Baron dirigera la prochaine phase de croissance de Scener, qui comprendra la mise à l’échelle de l’équipe, le lancement d’un nouveau produit mobile et la préparation d’un tour de table de série A.

. a rapporté la semaine dernière que le co-fondateur de Scener, Joe Braidwood, avait quitté la startup pour rejoindre Vektor Medical, basé à San Diego. Braidwood aidera cette entreprise de 4 ans à établir une nouvelle filiale à partir de ses bureaux de Bellevue, Washington.