Annonces

La plate-forme décentralisée de contrats intelligents, Cypherium, rejoint le BSN chinois pour stimuler le développement de la blockchain

Le BSN chinois vise à renforcer ses services réseau en intégrant la blockchain Cypherium, indique un communiqué de l’équipe.

Le partenariat vise à construire les systèmes globaux de blockchain et à permettre aux développeurs d’accéder aux outils de développement et de déployer leurs applications décentralisées. Le BSN chinois est une plate-forme qui fonctionne via des services et des nœuds basés sur le cloud, et il a jusqu’à présent intégré plusieurs systèmes de blockchain, notamment Ethereum, Cosmos, Hyperledger Fabric, Tezos, ConsenSys Quorum et Solana, et d’autres.

Lancé en 2019, Cypherium vise à permettre le transfert sans confiance et décentralisé d’actifs cryptographiques et numériques, y compris les devises numériques de la banque centrale, les pièces stables et le Bitcoin. En tant que blockchain sans autorisation, la plate-forme permet aux utilisateurs de participer à la gouvernance et de mettre leurs actifs en jeu contre des récompenses. Une fois lancée sur China BSN, la plate-forme n’autorisera que les chaînes « ouvertes autorisées » à se conformer à la réglementation de Pékin.

La société chinoise BSN a récemment annoncé que l’un de ses fondateurs, Red Date Technology, a signé un accord exclusif avec MetaverseSociety pour exploiter le portail BSN en Corée, qui sera lancé en novembre.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.