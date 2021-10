La plate-forme DeFi alimentée par Cardano ($ ADA) lancera un Stablecoin adossé à de l’or

in

Un partenariat entre la plate-forme de finance décentralisée (DeFi) MELD et Tingo Network, le plus grand réseau mobile du Nigeria, va conduire au lancement d’un nouveau stablecoin adossé à de l’or au-dessus du réseau Cardano.

Selon City AM, lors de son sommet sur la cryptographie, le président Ken Olling a annoncé le partenariat, qui comprendra également Ubuntu Tribe, une société de cryptographie éthique qui symbolise les ressources naturelles.

Pendant le sommet, Olling a déclaré :

Notre objectif ici est la simplicité et la clarté. L’or sera stocké dans un coffre-fort, tokenisé puis fractionné et divisé afin que nous puissions le vendre.

Selon ses mots, c’est une idée simple mais puissante parce que “vous pouvez le compter”. L’exécutif a souligné la valeur stable de l’or comme preuve qu’une version symbolique du métal précieux serait bonne. Dans le cadre du partenariat, rapporte City AM, les neuf millions d’utilisateurs de Tingo auront accès aux services cryptographiques de MELD via leurs téléphones.

MELD est un protocole bancaire financier décentralisé qui permet aux utilisateurs de prêter et d’emprunter leurs crypto-actifs et leurs monnaies fiduciaires, et de mettre en jeu leurs jetons MELD. Il est construit sur la blockchain Cardano, qui n’a introduit que récemment des contrats intelligents dans son réseau.

Il existe notamment d’autres pièces stables adossées à de l’or en circulation au-dessus d’autres blockchains. En mars de l’année dernière, Tether Gold (XAU) est devenu la principale crypto adossée à l’or en termes de capitalisation boursière, mais il a depuis été dépassé par Paxos Gold (PAXG).

Comme indiqué récemment, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a révélé qu’il pensait que l’infrastructure de la blockchain de la crypto-monnaie serait assez bonne pour « gérer un État-nation » à l’avenir, car il voit Cardano offrir une solution à de nombreux problèmes de gouvernance qui affectent le monde. aujourd’hui.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir dans ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT D’IMAGES

Image en vedette via Unsplash