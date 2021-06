La plate-forme d’indexation, The Graph, fait appel à StreamFast pour être les principaux développeurs de protocoles avec AM Grant

Projets Blockchain

La plate-forme d’indexation, The Graph, fait appel à StreamFast pour devenir les principaux développeurs de protocoles avec une subvention de 60 millions de dollars

StreamFast, une société d’infrastructure de protocoles créant des solutions de streaming blockchain, rejoint The Graph en tant que développeur principal à la suite d’une subvention de 60 millions de dollars de ce dernier. Le partenariat vise à stimuler le développement d’un système Internet décentralisé radicalement différent et plus ouvert.

Annoncé jeudi, le partenariat entre les deux sociétés signifie que l’objectif de The Graph de construire un nouvel Internet se rapproche alors que StreamingFast ajoute son expertise en développement au projet. Le partenariat favorisera également la construction et la démocratisation de l’accès aux données Web 3 à grande échelle et favorisera l’adaptation des utilisateurs.

Le Graph a débuté en tant que plate-forme pour construire un réseau décentralisé de données publiques sur les blockchains – une sorte d’Internet sur la blockchain. Depuis son lancement en décembre, le protocole d’indexation de The Graph est passé à plus de 150 indexeurs et plus de 7 000 délégants. Avec StreamingFast rejoignant le pool de développeurs, Eva Beylin, directrice de The Graph Foundation, s’attend à ce que la plate-forme crée une “communauté décentralisée durable”.

“La Fondation et le Conseil sont ravis d’accueillir l’équipe StreamingFast en tant que développeurs principaux dans l’écosystème The Graph.” «Nous avons beaucoup appris des expériences de gouvernance décentralisée et du développement de protocoles dans Ethereum et nous nous engageons à avoir de nombreux contributeurs de protocoles pour assurer une communauté décentralisée et durable.»

En plus d’ajouter l’expertise des développeurs à The Graph, StreamingFast deviendra également un élément clé de l’écosystème de Graph et des plans d’infrastructure à long terme. Le nouveau partenariat fournira à The Graph une partie de sa propriété intellectuelle d’infrastructure de base, des produits API et des développeurs de base pour travailler sur «l’Internet décentralisé». Marc-Antoine Ross, co-fondateur et PDG de StreamingFast a déclaré :

« Nous sommes philosophiquement alignés et nos pouvoirs se sont combinés pour créer un effet un plus un égal à trois. Nous sommes impatients de consacrer notre temps et nos ressources à l’amélioration de The Graph et de l’écosystème Web3 dans son ensemble dans les années à venir.

Après les intégrations réussies de Bitcoin (BTC), Polkadot (DOT), Solana (SOL) et BSC, The Graph (GRT) a annoncé son intention d’ajouter huit nouvelles couches de blockchain 1 plus tôt en février.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.