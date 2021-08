La plate-forme éthique MRHB DeFi Partners Coinsbit India, apportant la crypto halal aux 200 millions de …

Melbourne, Australie, 30 août 2021 – Le premier écosystème DeFi halal au monde, MRHB DeFi, collabore avec la principale plate-forme indienne de trading de crypto-monnaies, Coinsbit, pour offrir des opportunités d’actifs cryptographiques à l’immense population de 200 millions de musulmans. dans l’économie de la blockchain.

La vision de MRHB DeFi d’un crypto-verse inclus suit les principes financiers éthiques islamiques, mais convient à ceux qui recherchent une blockchain socialement consciente qui évite l’intérêt, l’usure, l’exploitation et d’autres pratiques commerciales jugées contraires à l’éthique.

Être halal signifie que MRHB DeFi opère dans le cadre des restrictions hautement éthiques de la charia, ce qui implique largement que toutes les décisions commerciales sont prises en conjonction avec les enseignements islamiques qui favorisent l’inclusion, l’accès et la foi, et ils fonctionnent de manière simple et transparente au profit de leurs utilisateurs.

Une association visionnaire au service de 200 millions de musulmans

L’Inde abrite 200 millions de musulmans qui représentent 10 % de la population mondiale et est la troisième plus grande communauté musulmane au monde. Ce groupe est souvent exclu du cryptoverse en raison de ses principes confessionnels concernant la conduite financière et commerciale.

Que signifie cette association :

Coinsbit serait la première bourse indienne à présenter un projet certifié conforme à la charia à la communauté musulmane. MRHB procédera à une offre d’échange initiale (IEO) sur le Coinsbit Exchange lors du lancement et présentera le jeton blockchain natif, $ MHB (Marhaba Token), à la communauté mondiale Coinsbit est basé à Hyderabad, qui est géographiquement proche de la grande métropole. communauté d’Hyderabad et de Bangalore, qui compte une importante population musulmane. MRHB DeFi intégrera le portail Coinsbit à son application (Sahal Wallet), permettant aux utilisateurs d’utiliser directement Coinsbit pour échanger des actifs cryptographiques. Coinsbit fournira aux utilisateurs une plate-forme de négociation, où le $ MHB (Marhaba Token) serait disponible pour la communauté indienne. MRHB DeFi dirigerait également les activités de marketing pour l’échange sur le marché australien en croissance rapide. Les deux partenaires bénéficieront considérablement de la croissance de la communauté et des activités de marketing de l’autre.

Une mission partagée pour un cryptovers inclusif

« La blockchain et DeFi ont explosé en popularité en 2021, et nous prévoyons que cette croissance stratosphérique se poursuivra. C’est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à l’un des principaux échanges de crypto-monnaie en Inde pour offrir des produits et services MRHB DeFi à tous sur le sous-continent indien à la recherche d’une alternative véritable et éthique aux plates-formes existantes dans le cryptoverse », a déclaré Naquib. . Mohammed, fondateur et PDG de MRHB DeFi.

« La blockchain offre un potentiel incroyable pour toutes les communautés. Notre objectif est d’offrir ce potentiel à ceux qui ont déjà eu des difficultés d’accès ou ont été prudents lors de l’utilisation des produits et services DeFi. Nous sommes également impatients de leur fournir toutes les riches opportunités de croissance, d’expansion et de développement qu’offre DeFi », ajoute Naquib.

« Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure commune avec le MRHB. Les produits financiers cryptographiques islamiques DeFi et basés sur la charia sont un domaine de croissance et de potentiel extraordinaires pour l’Inde. Nous nous engageons à apporter la gamme visionnaire de services et de produits de MRHB DeFi à nos clients sur tout notre continent », a déclaré Ravneet Kaur, PDG de Coinsbit India. Elle poursuit : « Le moment est venu pour un projet de blockchain basé sur les principes de foi, d’inclusion et d’accès pour tous, tout en étant transparent et facile à utiliser. MRHB DeFi nous a montré qu’ils sont engagés dans une vision à long terme pour les personnes éthiques du monde entier, quelle que soit leur foi. »

Les pays asiatiques dépassent le reste du monde en termes d’adoption de crypto-monnaie et l’Inde se classe deuxième dans l’indice mondial d’adoption de crypto-monnaie, selon le Global Cryptocurrency Adoption Index 2021 de la plate-forme de données blockchain Chainalysis. Les Indiens ont investi plus de cinq fois le montant de l’année précédente et la dynamique est encourageante.

L’adoption de la crypto-monnaie augmente en Inde et les bourses indiennes WazirX, CoinDCX et Coinswitch Kuber ont doublé leur base d’utilisateurs entre janvier et mars 2021.

Coinsbit India a commencé ses opérations récemment et a déjà attiré l’attention du marché en ajoutant un million d’utilisateurs en trois mois environ.

À propos de MRHB DeFi

MRHB DeFi est une plate-forme financière décentralisée et halal conçue pour incarner le véritable esprit d’un « DeFi éthique et inclusif » suivant des principes commerciaux et financiers confessionnels, où toutes les communautés exclues peuvent bénéficier du plein potentiel d’autonomisation de DeFi.

Sur la base des principes de la blockchain tels que la confiance, la transparence et la sécurité, MRHB DeFi a encapsulé les principes universellement applicables de la charia dans ces principes de la blockchain pour proposer un ensemble d’offres. Il s’agit d’un écosystème DeFi complet dont les produits, les protocoles et les actifs cryptographiques sont principalement régis par les principes d’investissement éthiques, inclusifs, durables et caritatifs associés à la foi islamique ou à la « finance islamique » (« IF » comme on l’appelle communément).

L’équipe diversifiée est composée de chercheurs, de technocrates, d’influenceurs, d’experts en technologie financière islamique et d’entrepreneurs, qui se sont réunis pour garantir que MRHB DeFi l’emporte d’une manière qui a un impact sur la société dans son ensemble, comblant essentiellement le fossé entre les communautés. et le monde de la blockchain.

Pour en savoir plus sur le concept de charia de MRHB DeFi, sa version simplifiée et son livre blanc, cliquez ici.

À propos de Coinsbit Inde

Depuis sa création en 2017, Coinsbit est l’une des plateformes d’échange les plus fiables pour les traders de crypto-monnaie du monde entier. Coinsbit India vise à devenir la principale plateforme de trading pour le marché indien, qui commence tout juste à réaliser le potentiel des crypto-monnaies. Il fonctionne toujours selon les directives établies par le gouvernement indien. Coinsbit India s’engage à fournir un service, une fiabilité et une commodité qui ne peuvent être égalés par aucune autre plate-forme, et en tant que l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, il est fier de représenter l’Inde.

