“ La plate-forme ”: les débuts de la décennie en devenir des peuples dilatés

Après avoir dominé la scène hip-hop underground de Los Angeles, le premier album de Dilated Peoples, The Platform, a fourni exactement cela – une plate-forme pour présenter leur lyrisme et leur turntablism à un public plus large. Le hip-hop grand public était moins concerné par le lyrisme et le turntablism à l’époque, mais The Platform était trop beau pour être refusé, un album classique qui combinait une philosophie de la vieille école et une expérimentation de la nouvelle école.

Le parcours Dilated Peoples était «Years in the Making», comme le suggère la chanson, et rempli du genre de barrages routiers que la plupart des groupes ne survivent normalement pas. MCs Evidence (Michael Perretta) et Rakaa Iriscience (Rakaa Taylor) se sont réunis en 1992, faisant finalement équipe avec DJ Babu (Chris Oroc) pour compléter le line-up.

Conservateurs de hip-hop

Après avoir signé avec le sous-label Epic Immortal Records, Dilated Peoples a enregistré un album entier, produit principalement par Evidence et Babu, qui comprenait un long métrage de la future star du rap Redman. L’imagerie, les hymnes de combat et la poésie politique ont été mis sur les tablettes en 1994 et ils ont été supprimés du label; il reste inédit à ce jour. Le groupe a continué, sortant deux singles à la fin des années 90 sur le label de hip-hop underground du producteur Beni-B, ABB Records, avant de signer avec un autre acteur majeur – Capitol Records. L’institution de Los Angeles est l’endroit où ils ont finalement sorti leur premier album.

Au cours des huit années écoulées entre la création et la sortie de The Platform, la formule musicale des rimes de combat et de la production innovante de Dilated Peoples est passée de la pratique standard du hip-hop à la rareté. Au moment où The Platform est arrivé le 23 mai 2000, ils ne faisaient pas la musique de leurs pairs, mais adoptaient plutôt une position qui défiait les temps changeants. Au tournant d’un nouveau millénaire, le genre s’était fracturé en une dichotomie «grand public» et «underground», avec Evidence, Rakaa et Babu carrément dans le camp souterrain.

Suivre la tradition hip-hop

La plate-forme emploie neuf producteurs étonnants (six plus les membres du groupe eux-mêmes) mais maintient un son cohérent d’avant en arrière. E-Swift de Tha Alkaholiks, T-Ray (White Boys, Cypress Hill, Bo $$, Kool G Rap), Joey Chavez (Rasco, Dr Dooom, Swollen Members) et KutMasta Kurt (Dr Octagon, Chino XL, Rasco ) contribuent chacun à une piste, tandis que Beni-B et Joey Chavez font équipe séparément avec Evidence. Un énorme cinq chansons (y compris la chanson titre) sont gérées par The Alchemist, qui était une sorte de quatrième membre honoraire de Dilated Peoples.

Comme vous pouvez vous y attendre, les échantillons hachés sur The Platform proviennent d’un ensemble diversifié de sources, de Love Unlimited Orchestra à Millie Jackson en passant par le compositeur Ennio Morricone. Le groupe lève également son chapeau aux succès rap de la fin des années 80 / début des années 90 de Big Daddy Kane, Eric B et Rakim, et A Tribe Called Quest dans de nombreuses intros et refrains de l’album, une formule mise au point par le DJ / producteur Marley Marl et distillée en science par DJ Premier. Ces passages musicaux sont entre des mains qualifiées, grâce à Babu, qui était un membre porteur de cartes du collectif de turntablist The World Famous Beat Junkies à l’époque.

Des chansons comme «Right On» et «Ear Drums Pop» suivent la tradition hip-hop de faire référence lyriquement à des classiques plus anciens comme Kool G Rap et DJ Polo «Ill Street Blues» et EPMD«Strictly Business» de «Strictly Business», cependant, en vérifiant le nom du guitariste de Yes Steve Howe et The Larry Sanders Show pourraient être des premières dans le hip-hop. Rompre LL Cool JLa lecture de l’alphabet de l’intro de «It Gets No Rougher» et la reconfiguration de sa voix pour épeler «Dilated Peoples» à la fin de «The Platform» est un coup de génie. Les chansons s’enchaînent souvent avec des intermèdes instrumentaux sans rapport – une pratique popularisée par Pete Rock et CL Smooth.

Bien que The Platform ait servi d’introduction au groupe, il présentait également plusieurs fonctionnalités. Cypress Hill de B-Real prête sa voix aigüe incomparable sur «No Retreat», avec un couplet édifiant sur le fait de rester concentré et de ne jamais abandonner. Dans «Right On», E-Swift, J-Ro et Tash of Tha Alkaholiks, se relaient au micro, mais Rakaa a la meilleure réplique: «Les fédéraux tirent les ficelles et me regardent comme Truman / Mais je ne peux pas faire face, J’adore LA comme Randy Newman. »

Pendant ce temps, “Ear Drums Pop” est repris comme un remix pour l’album de plus près, changeant les échantillons tout en maintenant son rythme régulier. L’ajout d’Everlast, Defari, Planet Asia et Phil Da Agony a transformé la chanson en un groupe coupé pour les âges, même si le couplet d’Everlast a débuté avec Eminem.

La plate-forme a reçu des éloges de la critique et de la clandestinité et a permis à Dilated Peoples de faire ses débuts sur le palmarès Billboard. Contrairement à beaucoup d’albums hip-hop de cette époque les plus réussis sur le plan commercial, les deux dernières décennies ont été gentilles avec lui. Avec The Platform, Dilated Peoples a marqué le retour du hip-hop alternatif et a prouvé sa pérennité avec son suivi révolutionnaire. Équipe d’expansion.

La plate-forme peut être achetée ici.