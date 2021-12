La plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 1 inaugure une nouvelle génération pour Qualcomm

Que souhaitez-vous savoir

Qualcomm annonce son dernier chipset phare Snapdragon. Le chipset Snapdragon 8 Gen 1 est le premier à utiliser la nouvelle convention de dénomination de Qualcomm. Le chipset présente des avancées dans l’IA pour améliorer le traitement sur l’appareil et améliorer la qualité des photos.

Qualcomm a enfin dévoilé la nouvelle plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 1, le premier chipset à adopter la nouvelle convention de dénomination de Qualcomm qu’il a taquinée plus tôt ce mois-ci. Ce nouveau schéma de nommage « simplifié » représente une nouvelle génération pour Qualcomm qui concentre ses efforts sur le traitement avancé de l’IA et les vitesses 5G rapides.

Le Snapdragon 8 Gen 1 est doté d’un nouveau cœur hautes performances ARM Cortex X2 à 3 GHz qui devrait offrir des performances jusqu’à 40 % supérieures à celles de son prédécesseur. Il est également construit sur un processus de 4 nm pour une efficacité améliorée par rapport au Snapdragon 888.

Cependant, au-delà de la vitesse, Qualcomm se concentre sur les capacités et les performances de l’IA. Grâce au moteur d’IA Qualcomm de 7e génération, le Snapdragon 8 Gen 1 offre des performances d’IA 4 fois plus rapides. Cela aidera à améliorer les capacités de traitement sur l’appareil pour mieux regrouper et hiérarchiser les notifications sur les meilleurs téléphones Android avec traitement du langage naturel. Il permettra également l’analyse vocale avec Sonde Health, qui, selon Qualcomm, peut aider à surveiller votre bien-être et à détecter si un utilisateur pourrait être à risque de maladies telles que l’asthme, la dépression et même COVID-19.

Au-delà de cela, le moteur AI aidera à faire passer la photographie à un nouveau niveau grâce au mode Leitz Look de Leica et à l’introduction de Snapdragon Sight. Comme Snapdragon Sound, qui regroupe les technologies audio de Qualcomm comme AptX Lossless et AptX Adaptive, Snapdragon Sight rassemble le meilleur de l’imagerie de Qualcomm sous un seul nom. Cela inclut le premier FAI 18 bits de Qualcomm pour des images plus vives et une capture vidéo HDR 8K sans précédent ainsi qu’une capture simultanée à partir de trois capteurs maximum. Et avec le FAI toujours actif, votre appareil photo détectera les visages pour une mise au point rapide et précise et un déverrouillage du visage transparent sans sacrifier la durée de vie de la batterie.

Le nouveau Spectra ISP peut capturer des images jusqu’à 200MP, ce qui signifie qu’il sera prêt pour le nouveau capteur 200MP de Samsung lorsqu’il arrivera sur les premiers smartphones Android. Qualcomm met également en évidence un « mode méga nuit », qui capture et assemble 30 images pour les meilleures photos de nuit.

Le chipset prend en charge jusqu’à 16 Go de RAM et est associé au modem X65, permettant des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s 5G avec son module d’antenne mmWave amélioré tout en offrant une autonomie d’une journée. Il existe également une prise en charge Wi-Fi 6, 6E pour la connexion Wi-Fi la plus rapide.

Pour les joueurs mobiles, Snapdragon Elite Gaming obtient une augmentation de 30% du rendu graphique avec le dernier GPU Adreno tout en offrant une efficacité énergétique accrue. Cela est pratique avec la prise en charge d’Unreal Engine 5 et une fréquence d’images améliorée pour une expérience de jeu fluide. Qualcomm est également livré avec la technologie Audiokinetic pour un son de qualité console.

Snapdragon 8 Gen 1 est également la première plate-forme mobile à prendre en charge Android Ready SE, qui ouvre la voie à des clés de voiture numériques standardisées, des permis de conduire mobiles, etc., tout en conservant un niveau de sécurité élevé.

Avec l’accent accru mis sur les performances de l’IA, il semble que Qualcomm vise Google après la sortie du Pixel 6 exécutant le chipset Tensor du géant de la recherche. Alors que le Snapdragon 8 Gen 1 est susceptible de fournir des performances générales plus rapides que Tensor, il sera intéressant de voir comment les entreprises exploitent les fonctionnalités d’IA dans leurs téléphones lors du lancement des premiers appareils.

Le nouveau chipset est destiné à être utilisé par les OEM Android, notamment Honor, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, Realme, Redmi, Sony, Vivo, Xiaomi, etc. Qualcomm dit que les premiers appareils commerciaux sont attendus avant la fin de l’année.

