La plate-forme musicale Blockchain Audius devient le premier partenaire de streaming de TikTok

Audius s’est associé à TikTok sur la nouvelle fonctionnalité de bibliothèque “TikTok Sounds” de l’application. Selon une annonce publiée aujourd’hui, les utilisateurs d’Audius pourraient désormais partager directement des pistes avec l’application populaire.

Les utilisateurs pourraient gagner des jetons AUDIO

Le partenariat entre Audius et Tiktok aiderait les artistes à toucher un public plus large. Avec Audius étant un partenaire TikTok pour la fonctionnalité Sound Kit, les chansons sur la plate-forme Audius peuvent désormais être transférées de manière transparente dans l’application de partage de vidéos. Avec cette fonctionnalité, les artistes qui ont des chansons sur Audius peuvent également les rendre disponibles pour les utilisateurs de TikTok.

Pour promouvoir cette fonctionnalité, Audius permet aux utilisateurs de gagner 50 tokens AUDIO, les actifs utilitaires natifs de la plateforme Audius. Les utilisateurs de TikTok ont ​​la chance de gagner ce prix lorsqu’ils utilisent une piste Audius dans leurs vidéos.

Le partenariat d’Audius avec TikTok est important en raison de l’audience massive de l’application de médias sociaux. TikTok aurait un milliard d’utilisateurs actifs. Il comptait 732 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde en octobre 2020, et ce chiffre a probablement augmenté depuis lors.

Le partenariat TikTok et Audius intervient après que l’application de médias sociaux a interdit le contenu promotionnel basé sur la crypto-monnaie sur sa plate-forme. Tiktok a mis à jour sa politique de contenu de marque le mois dernier, interdisant aux utilisateurs de publier tout contenu promotionnel sur la crypto-monnaie et le forex.

Le jeton AUDIO se négocie actuellement à 3,26 $, en hausse de 93,96 % au cours des dernières 24 heures.

Audius encourage les initiatives pour les artistes

Audius est un protocole de partage et de diffusion de musique décentralisé qui facilite les transactions directes entre les auditeurs et les créateurs. La plate-forme donne à chacun la liberté de distribuer, monétiser et diffuser n’importe quel contenu audio.

Bien que le réseau soit une plate-forme de streaming basée sur les blockchains Ethereum et Solana, il se concentre davantage sur la diffusion de la musique que sur la cryptographie, comme le montrent ses récents partenariats. La nouvelle initiative avec TikTok semble être davantage axée sur la musique que sur la crypto-monnaie ou la finance décentralisée (DeFi).

Selon le co-fondateur et chef de produit Forrest Browning dans une interview à Rolling Stone, environ 95% des utilisateurs d’Audius n’ont aucune idée que la blockchain est même impliquée.

Le mois dernier, Audius a annoncé un partenariat avec Metaplex et la fondation Solana pour utiliser le Solana Creator Fund afin d’attirer de nouveaux artistes sur sa plateforme. Le fonds de 5 millions de dollars vise à aider les créateurs à lancer de nouvelles œuvres dans des catégories pionnières telles que le streaming musical, les NFT et The Metaverse.

Fondée en 2008, Audius compte actuellement environ 5 millions d’utilisateurs actifs par mois, selon une annonce publiée plus tôt ce mois-ci. La plate-forme compte plus de 100 000 musiciens, dont Skrillex et deadmau5.

Audius alloue des jetons AUDIO aux musiciens en fonction du nombre de flux qu’ils génèrent. La plateforme permet également aux créateurs de fixer leurs règles de monétisation au lieu de les payer directement. Les créateurs utilisent les jetons AUDIO pour générer des revenus grâce au jalonnement.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.