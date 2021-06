DéFi

La plate-forme NFT soutenue par Fanatics, Candy Digital, conclut un accord avec la MLB pour le trading de jetons non fongibles

Les jetons non fongibles (NFT) sont de plus en plus adoptés par le grand public, et le dernier en date est Candy Digital.

Candy Digital lance avec le discours de Lou Gehrig

Dans le dernier cycle d’investissement dans le sous-secteur NFT en plein essor, la célèbre société de produits sportifs Fanatics s’associe à Galaxy Digital de Mike Novogratz et à Gary Vaynerchuk de VaynerX pour créer une plate-forme NFT nommée Candy Digital.

Selon un article de la Major League Baseball (MLB), la société se concentrera sur la production de NFT sportifs et a déjà conclu un accord avec l’association de baseball.

Candy Digital lancera sa plate-forme avec un discours en tête-à-tête de l’interprétation «Luckiest Man» du joueur du Temple de la renommée de la MLB, Lou Gehrig, le 4 juillet 1939, après que Gehrig a été contraint de prendre sa retraite en raison de la SLA (communément appelée maladie de Lou Gehrig). Les bénéfices serviront à soutenir les associations caritatives de la SLA.

Candy Digital dit que les fans de la MLB achèteront, collectionneront, visualiseront et échangeront facilement des NFT.

La plate-forme NFT sera hébergée sur des solutions de mise à l’échelle de couche deux comme Polygon et Immutable X sur la plate-forme d’applications décentralisées (Dapps) Ethereum. Selon Candy Digital, il cherche à faciliter des frais de gaz bas, une résolution de transaction plus rapide et à être 99 % moins énergivore que la preuve de travail (PoW) sur laquelle le réseau Ethereum fonctionne actuellement.

Fanatics est actionnaire majoritaire de la coentreprise avec son président Michael Rubin et Mike Novogratz coprésidents de la startup NFT. Gary Vaynerchuk sera membre du conseil d’administration.

S’exprimant sur le nouveau développement, Michael Rubin a déclaré que Candy Digital est là pour permettre à quiconque de posséder une partie de sa passion dans le domaine qu’il aime. Il a également souligné que le partenariat MLB combine passion, communauté, innovation et transformation numérique.

La MLB n’est pas un nouveau visage dans l’espace crypto. Dès 2018, la ligue de baseball a lancé un jeu crypto appelé MLB Crypto Baseball, qu’elle a ensuite rebaptisé MLB Champions. Cependant, il s’est arrêté car l’entreprise ne reprenait pas la vapeur nécessaire.

Il a également lancé une collection de cartes NFT sur la blockchain WAX en avril.

Le sport s’appuie sur la frénésie NFT

Les NFT sont des objets de collection numériques uniques représentant des actifs réels. Ils sont stockés sur la blockchain et sont rares, étant donné qu’ils ne peuvent pas être fractionnés.

Le sous-secteur naissant a pris un essor important après que l’artiste numérique Beeple a vendu ses 5000 jours NFT pour 69,3 millions de dollars.

Le monde du sport a tiré parti de la manie NFT, et la National Basket Association (NBA) est un acteur majeur dans cet espace. Son marché en ligne, NBA Top Shot, a généré plus de 700 millions de dollars de ventes au cours des six derniers mois pour les moments forts vidéo des moments des joueurs.

Le marché du NFT ne s’arrête pas là. L’Ultimate Fighting Championship (UFC) s’intéresserait également à l’espace NFT aux côtés de la Major League Soccer (MLS).

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.