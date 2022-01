La plate-forme PC de Valve, Steam, bat un nouveau record d’utilisateurs simultanés

Plunkbat Plunkbat Plunkbat Plunkbat Plunkbat Plunkbat Plunkbat Capture d’écran : Bluehole Studio

Alors que le virus imparable du dimanche poursuit sa terrible pandémie dans une nouvelle semaine, il semble que plus d’humains que jamais se tournent vers les jeux vidéo pour survivre. Le 10e dimanche depuis le début de l’épidémie, le 2 janvier, Steam a battu son record d’utilisateurs simultanés, atteignant un peu moins de 28 millions.

Plus que l’ensemble de la population de Madagascar s’est connecté à la boutique en ligne du monopole de Valve sur PC à la même heure hier, le total atteignant 27 942 036. (Merci u/Turbostrider27.) Étant donné qu’au moment de la rédaction, alors que la plupart des États-Unis sont encore au lit, il est à 26 919 922, cela semble un record qui risque d’être encore battu aujourd’hui. Notamment parce que c’est le 11ème dimanche d’affilée.

Graphé pour votre plaisir. Image : SteamDB

Selon les statistiques rapportées par SteamDB, quelque part entre sept et huit millions de ces humains étaient en fait dans le jeu en même temps, les 20 autres millions parcourant vraisemblablement la vente infinie, ou disant à quelqu’un d’autre de « git gud » sur un forum de discussion au lieu de faire face à leurs propres luttes émotionnelles.

La plus grande proportion de ces personnes jouait à Counter-Strike malgré toutes les autres options possibles, avec Dota 2, PUBG: Battlegrounds (qui signifie PlayerUnknown’s Battlegrounds: Battlegrounds), Apex Legends et GTA V constituant le reste du top cinq. Oui, le jeu le plus récemment sorti pour dominer les jeux sur PC date de 2019, le suivant de 2017.

Pendant ce temps, les scientifiques spéculent toujours sur la fin de cette peste du dimanche, qui a commencé le 24 décembre de l’année dernière et ne montre aucun signe d’arrêt, car le jour de l’An a été divulgué de manière improbable cette semaine. On espère que les jours de semaine pourront être rétablis à un moment donné ce mois-ci, permettant aux gens de regagner une certaine idée des fondements et de comprendre le temps qui passe, et de se souvenir de la date bien qu’il ne s’agisse que de quelques jours dans une nouvelle année.