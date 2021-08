La plate-forme Qualcomm ‘Snapdragon Wear 5100’ de nouvelle génération a peut-être été repérée dans une nouvelle fuite

Qualcomm pourrait travailler sur une nouvelle puce portable pour concurrencer le chipset Exynos W920 de Samsung. Les gens de XDA Developers ont repéré le code d’un prochain chipset portable Qualcomm nommé “monaco”. La prochaine plate-forme succédera probablement au Snapdragon Wear 4100, qui alimente certaines des meilleures montres intelligentes Android.

Le nouveau code a été téléchargé par Qualcomm sur son Forum Code Aurora la semaine dernière avec l’ID de build “LAW.UM.2.0-00700-SW5100.0”. “LAW” signifierait “Linux Android Wear”, tandis que “SW5100” serait l’abréviation du nom commercial possible de la plate-forme, Snapdragon Wear 5100.

Le code révèle que la plate-forme “monaco” est en cours de développement sur le noyau Linux 5.4, mais il n’est pas clair si la plate-forme est basée sur Android 11. Alors qu’Android 11 est répertorié dans la page des versions CAF, le niveau de l’API d’expédition dans un fichier de configuration indique que la plate-forme est basée sur Android 10. Étant donné que Google a déjà confirmé que la mise à jour Wear OS 3 viendra sur certaines montres intelligentes existantes alimentées par Snapdragon 4100 de Qualcomm, la prochaine plate-forme devrait prendre pleinement en charge le nouveau système d’exploitation portable de Google.

Selon XDA, l’historique des commits et les fichiers de configuration suggèrent que “monaco” est basé sur la plate-forme “bengal” du fabricant de puces, qui se trouve être le nom de code des plates-formes mobiles Snapdragon 662 et 460 de Qualcomm. Les deux puces 11 nm, qui ont été annoncées aux côtés du Snapdragon 720G milieu de gamme l’année dernière, comportent quatre cœurs ARM Cortex-A73 et quatre cœurs Cortex-A53.

“Monaco”, cependant, pourrait venir avec un processeur quadricœur doté des cœurs Cortex-A73 d’ARM. Pour référence, le Snapdragon 4100 actuel de Qualcomm utilise quatre cœurs ARM Cortex-A53. Cela suggère que la plate-forme portable de nouvelle génération de Qualcomm sera une mise à niveau décente par rapport au Snapdragon 4100 en termes de performances.

Étant donné que Qualcomm a déjà confirmé son intention d’aider à faire avancer le marché de Wear OS, il ne faudra peut-être pas longtemps pour que plus de détails apparaissent en ligne.

