La plate-forme se libère des grands suzerains de la technologie avec de nouveaux serveurs ⋆ 10z viral

Le fondateur et PDG de CloutHub, Jeff Brain, a annoncé dans un récent communiqué de presse que sa plate-forme alternative de médias sociaux sera désormais exempte des services d’hébergement Web de Big Tech.

Les grandes entreprises technologiques ont une histoire notoire d’éliminer les alternatives à la liberté d’expression de leurs plateformes, mais CloutHub a choisi de frapper en premier et d’agir avant de subir le même sort que Parler.

« De manière cruciale, CloutHub est désormais autonome sur le serveur, ce qui signifie que notre plate-forme ne dépend d’aucun service d’hébergement individuel », a déclaré Brain. La dernière mise à jour de la plate-forme est intervenue « en réponse à une demande croissante d’alternatives sécurisées à Facebook, Twitter et Instagram », selon un récent communiqué de presse.

Brain a expliqué les avantages du nouveau statut d’autonomie de son entreprise dans un commentaire exclusif à MRC Free Speech America. “[T]sa mise à jour comprend des protections qui nous permettent de fonctionner sans risque d’être arrêté par les grandes technologies », a-t-il déclaré. Son inquiétude n’est pas sans fondement après qu’Amazon Web Services (AWS) a brusquement cessé d’héberger l’application Parler en janvier.

CloutHub a également connu un conflit avec son ancien service d’hébergement Web vidéo IBM plus tôt dans l’année. Brain a déclaré à l’époque qu'”IBM avait choisi de ne pas remplir son obligation contractuelle avec CloutHub” lorsque la société aurait supprimé 14 chaînes vidéo CloutHub sans avertissement ni explication, selon EIN Presswire. “Dans son contrat avec notre société, IBM a accepté de ne pas supprimer ou censurer aucun de nos contenus sans émettre d’avertissement ou sans nous donner suffisamment de temps pour remédier au problème.”

La dernière mise à jour de la plate-forme de liberté d’expression rendra également la plate-forme “entièrement basée sur le Web” et accessible “sur n’importe quel navigateur mobile en plus de télécharger l’application officielle à partir d’un marché numérique”, a déclaré le communiqué de presse de CloutHub. Le changement pourrait également empêcher CloutHub de trop dépendre des magasins d’applications choisissant de proposer l’application, un autre défi auquel Parler a été confronté en janvier.

La réponse active de Brain reflète les critiques qu’il a formulées plusieurs fois contre Big Tech auparavant. Le Tennessee Star a récemment rapporté que Brain avait qualifié Big Tech de “” au-delà du point de rédemption “” lorsqu’il a commenté l’annonce du procès Big Tech de l’ancien président Donald Trump. « Son procès est basé sur la violation de ses droits fondamentaux à la liberté d’expression que de puissantes entreprises telles que Facebook et Twitter ont imposé en raison de leurs propres préjugés politiques ; un parti pris qui n’a pas sa place avec des gardiens aussi importants de notre place publique nationale en ligne », a déclaré Brain, selon The Tennessee Star.

