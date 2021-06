La plate-forme sociale dapp Web 3.0 achève le cycle de vente de jetons

Subsocial, une plate-forme Web 3 basée sur la pile technologique Substrat et IPFS, a achevé la première série de ventes de jetons privés, selon un communiqué de presse envoyé mercredi exclusivement à Invezz. La mission essentielle de Subsocial est de fonctionner comme un écosystème et une plate-forme pour développer et auto-monétiser les réseaux sociaux et les dapps.

Le protocole de l’entreprise est entièrement décentralisé, ce qui permet de créer une alternative innovante, juste et ouverte pour tout réseau social actuel.

Le projet tant attendu devient réalité

Selon Gavin Wood, fondateur de Polkadot (DOT/USD) et co-fondateur d’Ethereum (ETH/USD), Subsocial est l’un des projets les plus complets et les plus attendus actuellement en cours de développement pour le Web 3.0. Il a abordé très soigneusement la sélection des futurs investisseurs en amorçage pour établir son expertise et maintenir son intégrité.

La société est prête à aller de l’avant avec le financement et le développement avec le solide soutien d’entreprises du calibre d’Hypersphere, Illusionist Group, Alameda Research, NGC, PAKA, Signum Capital, etc. Des bourses telles que Gate Labs et BockDream ont également apporté leur soutien.

Les préparatifs du prochain IEO en cours

L’équipe Subsocial s’agrandit avec les préparatifs du prochain IEO (Initial Exchange Offering) et du lancement du réseau principal en cours. L’écosystème sera alimenté par SUB, son jeton natif, ainsi que des outils de monétisation.

Cette année, les communautés Kusama (KSM/USD) et Polkadot ont montré un grand intérêt pour le projet et suivent de près son avancement. Les réalisations récentes incluent la remise réussie de deux subventions techniques à la Fondation Web 3, le lancement de Polkaverse, un sous-réseau dédié à Kusama et Polkadot, et l’atteinte du niveau supérieur dans le premier lot de projets du programme Substrate Builder.

Commentant dans le communiqué de presse, le fondateur de Subsocial Network, Alex Siman, a déclaré :

Au cours de la dernière année, nous avons été témoins de plusieurs cas où des réseaux sociaux centralisés interdisent péremptoirement leurs utilisateurs sans explication rationnelle. La mission de Subsocial est d’aider à la décentralisation mondiale par la liberté de communication et le partage de contenu. Nous sommes maintenant plus près que jamais de concrétiser notre vision d’un réseau ouvert, privé et résistant à la censure.

Les développeurs testent un nouveau nœud en vue de lancer un réseau principal distinct. La liste des échanges de partenaires, les dates exactes et d’autres détails n’ont pas encore été dévoilés.

