La plate-forme sociale NFT DeFine s’intègre à TRON et présente son système de profil social dans l’écosystème de TRON ⋆ Crypto new media

Le 24 août 2021, TRON a annoncé sur Twitter que la plate-forme sociale NFT DeFine a apporté son soutien à TRC721, marquant son intégration avec l’écosystème TRON. En attendant, le système de stockage BTFS sous TRON s’intégrera officiellement à DeFine en septembre.

TRON contribuera également à la croissance de l’écosystème NFT avec DeFine et APENFT en recherchant des NFT de valeur sur le marché mondial.

DeFine a également obtenu un investissement stratégique de TRON le 23 août.

Avec le soutien de TRON, APENFT et BTFS, DeFine créera de nouveaux moyens d’interaction entre les créateurs de contenu du domaine de l’art et leurs adeptes, stimulera la circulation des œuvres d’art NFT et explorera de nouveaux cas d’utilisation pour eux.

De plus, l’intégration de la solution de stockage réseau BTFS de TRON dans DeFine permettra le stockage des archives d’informations des utilisateurs ainsi que des œuvres NFT créées. BTFS compte plus de 100 millions d’utilisateurs communautaires et plus de 60 plateformes de trading. Son énorme base d’utilisateurs et sa forte capacité de diffusion donneront également une forte impulsion à cette coopération stratégique.

En formant une alliance dans le monde NFT, TRON, DeFine et APENFT permettront à tous les créateurs, y compris les artistes, les musiciens, les influenceurs, les joueurs et les athlètes, de s’engager et d’interagir avec leurs abonnés via des actifs numériques tels que les NFT et les jetons sociaux/basés sur les fans. .

DeFine peut également tirer parti de l’influence de l’APENFT dans l’art NFT et du faible coût et des performances élevées de TRON pour augmenter considérablement les interactions et réduire le coût des transactions NFT. En retour, DeFine apportera son système de profil social unique à l’écosystème de TRON en créant des badges d’identité exclusifs pour les utilisateurs.

À l’avenir, TRON, APENFT et Define atteindront également la prospérité partagée des trois communautés en élargissant la collaboration dans l’art. Les utilisateurs recevront des médailles représentant leurs diverses activités dans l’écosystème TRON, telles que la fourniture de liquidités, la participation à la gouvernance et l’achat d’œuvres d’art. Les médaillés ont droit à des avantages supplémentaires tels que l’accès à des enchères exclusives.

Il est rapporté que DeFine cherchera également à introduire DeFine NFT PLUS – un autre produit révolutionnaire de la plate-forme – à l’écosystème TRON. NFT PLUS étend l’application de NFT au-delà de l’industrie de l’art en incorporant des actifs dans la blockchain et le métaverse – et en vertu de TRON et APENFT, il diffuse davantage la subjectivité des actifs derrière NFT en liant NFT à des droits et intérêts réels mesurables.

Cette collaboration donnera non seulement une forte impulsion à DeFine et à APENFT, mais incitera également TRON à explorer davantage les réseaux sociaux, en diversifiant et en enrichissant son écosystème.

Ce contenu est sponsorisé et doit être considéré comme du matériel promotionnel. Les opinions et déclarations exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les opinions de The Daily Hodl. The Daily Hodl n’est pas une filiale ou la propriété d’ICO, de startups blockchain ou d’entreprises qui font de la publicité sur notre plateforme. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans des ICO, des startups blockchain ou des crypto-monnaies. Veuillez noter que vos investissements sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité.

