La plate-forme sportive GamyFi choisira le vainqueur de NFT Battle Royale grâce à l’intégration de Chainlink VRF

La plate-forme de jeux et de sports fantastiques Blockchain GamyFi Platform a annoncé aujourd’hui une intégration avec Chainlink (LINK / USD) Verifiable Random Function (VRF) sur son site Web. L’intégration a eu lieu sur le réseau principal Binance Smart Chain. La plate-forme dispose désormais d’une source d’aléatoire vérifiable et inviolable nécessaire pour choisir un gagnant pour le jeu NFT Battle Royale. Il en résulte une expérience utilisateur à l’épreuve de la fraude, entièrement transparente et très excitante.

Dans NFT Battle Royale, les utilisateurs jouent les uns contre les autres en utilisant des cartes NFT. Au fur et à mesure qu’ils mettent à niveau leurs cartes NFT, de plus en plus de récompenses et de nouvelles fonctionnalités sont débloquées.

Pourquoi Chainlink?

Chainlink est le réseau signature d’Oracle pour alimenter les contrats intelligents hybrides. Ses réseaux Oracle décentralisés donnent aux programmeurs accès à la plus grande collection de calculs hors chaîne sécurisés et à des sources de données de haute qualité pour améliorer les capacités de contrat intelligent sur n’importe quelle blockchain. GamyFi a choisi Chainlink VRF car il est soutenu par l’infrastructure Oracle éprouvée de Chainlink, basée sur des recherches universitaires de pointe et sécurisée en générant et en vérifiant des preuves cryptographiques qui garantissent l’intégrité de chaque nombre aléatoire attribué aux contrats intelligents.

Comment fonctionne le VRF ?

Chainlink VRF combine la clé privée précédemment compromise du nœud Oracle et bloque les données qui n’étaient pas connues lors de la demande de génération d’une preuve cryptographique ainsi qu’un nombre aléatoire. Sans justificatif valable, le smart contract de la plateforme GamyFi n’acceptera pas le numéro. Si le processus VRF n’est pas inviolable, la preuve cryptographique ne peut pas être générée. Cela offre à tous les utilisateurs une garantie vérifiable et automatisée de l’équité de NFT Battle Royale directement sur la chaîne. Le résultat ne peut être manipulé par aucune partie extérieure, l’équipe de la plateforme de jeu ou l’oracle.

Accès garanti à un RNG sécurisé

Sans un générateur de nombres aléatoires (RNG) sécurisé, les utilisateurs ne peuvent pas s’attendre à une décision juste car le gagnant ne sera pas aléatoire. Pour garantir l’intégrité du système et éviter les falsifications, un certain nombre de problèmes de sécurité doivent être pris en compte dans le contexte des solutions RNG pour les contrats intelligents. Par exemple, les mineurs de blockchain peuvent exploiter des solutions RNG à l’aide de blocs de hachage et d’autres données en chaîne. D’un autre côté, les fournisseurs de données traditionnels ne sont pas transparents.

