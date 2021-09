La plate-forme TReDS soutenue par Axis Bank, Invoicemart, enregistre son débit mensuel le plus élevé à Rs 1 000 crore en août

Le volume total de financement des factures des MPME levé auprès des grandes entreprises sur la plate-forme TReDS Invoicemart est de Rs 16 000 crore.

Crédit et financement pour les MPME : Grâce à la participation accrue du secteur des entreprises, la plate-forme TReDS (Trade Receivables Discounting System) Invoicemart a déclaré avoir traité le plus grand volume de factures d’une valeur de 1 000 crores de roupies sur son marché jusqu’à présent en août 2021. « Il semble que nous le ferons. un rappel en septembre également », a déclaré Prakash Sankaran, directeur général et PDG de la société mère d’Invoicemart, A. TReDS, à Financial Express Online. Cela a porté le financement total des factures des MPME effectuées par les banques sur Invoicemart à Rs 16 000 crore.

Le marché réglementé de la Reserve Bank of India (RBI) a également vu les enregistrements passer à plus de 11 000 par ses trois parties prenantes : acheteurs (entreprises/PSU), vendeurs de MPME et financiers (banques). Parmi ceux-ci, la plus forte augmentation en pourcentage a été enregistrée par les vendeurs MPME, avec 10 000 vendeurs répartis dans 570 villes du pays.

Alors, qu’est-ce qui a changé ? “Le plus grand changement réside dans l’acceptabilité de la plate-forme par les entreprises et les blocs d’alimentation”, a déclaré Sankaran.

Il a ajouté : « Le débit de la plate-forme a augmenté de 300 % au premier trimestre de cette année par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. En outre, les activités gouvernementales sur Invoicemart ont doublé au cours de la dernière année et demie, et les entités gouvernementales ont commencé à manifester un grand intérêt pour l’augmentation des volumes sur la plate-forme. Cela nous indique que les propriétaires de petites entreprises peuvent obtenir des fonds de TReDS et que pour moi, c’est la mesure la plus importante. »

TReDS est une plate-forme en ligne qui permet d’escompter les factures des vendeurs des MPME émises auprès des gros acheteurs, grâce à un mécanisme d’appel d’offres transparent par les financiers. Le gouvernement a fait la promotion de TReDS comme solution pour résoudre le manque de liquidités auquel sont confrontés les vendeurs de MPME en raison des retards de paiement de leurs acheteurs commerciaux et gouvernementaux.

À ce jour, trois plates-formes TReDS, dont Receivables Exchange of India (RXIL) et M1xchange de Mynd Solution ainsi que Invoicemart, ont été autorisées par RBI à fonctionner.

L’approbation récente par le gouvernement du projet de loi de 2021 sur la réglementation de l’affacturage (modification), qui devrait permettre à environ 9 000 sociétés financières non bancaires (NBFC) de s’enregistrer en tant que financiers sur TReDS, devrait renforcer davantage la participation à TReDS.

